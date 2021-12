Domenica 19 dicembre Bassi Maestro, in arte Bassi Maestro | North of Loreto, uno dei padri del rap underground in Italia, inaugura Istantanee, un nuovo format di incontri culturali gratuiti, fruibili sia dal vivo che da remoto, nato dalla collaborazione fra CISIM e Studio Doiz.

Sarà Davide Bassi il primo protagonista di Istantanee, nuovo format di incontri culturali ideato da CISIM e Studio Doiz. Istantanee cercherà di ripercorrere la fortunatissima carriera dell’artista milanese, cercando, allo stesso tempo, di conoscerlo meglio e scavare nella sua formazione, per scoprirne i retroscena e nuovi progetti.

Un ospite d’eccezione, dunque, per inaugurare il nuovo format di incontri che si terrà una volta al mese, nel “salotto aperto” del CISIM di Lido Adriano. Saranno ospitati protagoniste e protagonisti della cultura locale e nazionale, che si presenteranno al pubblico in brevi interviste, fresche e innovative.

Istantanee nasce con l’obiettivo di fare rapidi ritratti a intellettuali, artisti e protagonisti della scena culturale italiana, allo scopo di tracciare una sorta di mappa delle energie artistiche di questo paese in questo inizio anni Venti. Un modo per fare il punto e, assieme al pubblico, capire dove stiamo andando.

Mese dopo mese, la rassegna di incontri, esplorerà le più diverse forme di arte e di cultura, tentando anche accostamenti azzardati e insoliti fra personalità impegnate in diversi campi.

Gli incontri, totalmente gratuiti, saranno fruibili sia dal vivo, al CISIM, sia da remoto, grazie alle dirette video che accompagneranno gli incontri. Inoltre, per ogni “istantanea” verrà realizzato un video, che sarà caricato in seguito su Youtube, e, come podcast, su Spotify.

Il side project elettronico di Bassi Maestro rende omaggio a North of Loreto, uno dei quartieri più interessanti della New Milano che rappresenta un fenomeno di riqualificazione urbana d’esempio per tutta Italia. Situato a nord di Piazzale Loreto, da qualche anno NOLO è in continua e crescente espansione, affermandosi come nuovo centro culturale scelto dai giovani creativi provenienti da tutto il Paese e da ogni ambito come nuova casa, catturati dal fermento che vede ogni giorno nascere imprese e punti di aggregazione che diventano veri e propri riferimenti per chi vive nel quartiere, oltre ad essere richiami irresistibili per chi viene da fuori.

Già rapper e figura di riferimento degli ultimi 25 anni di Hip Hop Italiano, produttore multi platino e dj con un’invidiabile collezione di vinili, Bassi si slega dal rap nel 2018 per dare vita a un nuovo progetto musicale che parte dal suo quartiere di appartenenza (NoLo, nuovo centro nevralgico della creatività artistica milanese) e rende omaggio alle origini musicali di Bassi, classe 73, che cresce assimilando e facendo propri i codici musicali del decennio successivo. L’album d’esordio “NoLo” pubblicato a maggio 2019 vanta collaborazioni internazionali del calibro di Domino, Diamond Ortiz e Saucy Lady fino ad arrivare al featuring italiano con Ghemon. Nel 2021 esce l’album strumentale “M” dalle sonorità decisamente più elettroniche, con tributi alla house music di fine anni 80/inizio 90, seguito nel 2021 dall’ EP “Changes”.

Consigliata la prenotazione – posti limitati

Ingresso riservato ai soci AICS 2021

La serata è in collaborazione con Ristorante Pizzeria Molinetto.

Per accedere agli eventi in programma, sarà necessario presentare il Certificato di Green Pass Rafforzato, cosiddetto “Super Green Pass”.

Info: 3896697082 (anche whatsapp) – cisim.lidoadriano@gmail.com – FB CCISIM – IG cisimlidoadriano – ccisim.it.