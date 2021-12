La settimana alla Biblioteca Trisi: storie, libri e musica sotto l’albero

Trisi in gioco mercoledì 22 dicembre, alle ore 17: si torna a giocare. Non importa essere esperti o novizi, da soli o in compagnia. A partire dalle 17, ragazzi e adulti potranno passare un pomeriggio all’insegna dei giochi da tavolo grazie alla partecipazione degli Educatori ludici. Insieme scopriremo una vasta gamma di giochi: da quelli di società a quelli strutturati e “intelligenti”. Chi sono gli Educatori Ludici? Si tratta di figure professionali che utilizzano all’interno dei propri contesti educativi un approccio ludico, attraverso le forme di intrattenimento strutturate tipiche dei giochi da tavolo e giochi di ruolo.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare lo 0545 38556 o inviare una e-mail a trisi@comune.lugo.ra.it.

Nuovi incontri nell’ambito della rassegna natalizia dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, organizzata dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca Trisi. Questa settimana tre nuovi appuntamenti.

Martedì 21 dicembre, dalle 9 alle 12, Pediatria di comunità di Lugo (viale Masi 20): Ti leggo una storia in mamma lingua… dal dottore. Letture e presentazione di libri multilingui 0/6 anni, rivolte ai bambini e alle famiglie presenti nella struttura. A cura di Lisa Nani e Sonia Casotti, bibliotecarie referenti locali di Nati per Leggere.

Mercoledì 22 dicembre, ore 17, Villa San Martino, Ghiacciaia (vicolo del Mutuo Soccorso, 21): Nonno Natale sa dove abito? Letture per bambini da 2 anni con le loro famiglie. A cura dei Volontari Nati per Leggere di Lugo.

Giovedì 23 dicembre, dalle 10 alle 12, Centro per le famiglie di Lugo (viale Europa, 128): Nati per leggere, la promozione della lettura in famiglia fin dalla nascita (0/1 anno). Incontro rivolto a genitori in attesa e neo genitori, dedicato ai benefici che la lettura e la musica possono sia nelle relazioni tra adulti e bambini sia nello sviluppo di competenze linguistiche e cognitive. A cura di Lisa Nani, bibliotecaria e referente locale Nati per leggere.

Per partecipare sarà necessario essere in possesso del Green Pass valido.

Mostra “Il Tempo 24×24” dal 2 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022, sempre alla Biblioteca Trisi. #congliocchideibambini è un progetto che, grazie all’illustrazione, guarda il mondo dal punto di vista dei più piccoli. È nato in un periodo storico difficile e dimostra come la realtà dell’illustrazione per l’infanzia sia una bellissima rete fatta di solidarietà e connessioni.

Nell’ambito di questo importante progetto, all’interno della Biblioteca Trisi è stata inaugurata la mostra Il Tempo 24×24, curata dalla mediatrice letteraria Carmen Plaza.

Ventiquattro illustratori e illustratrici hanno dato vita alla mostra, in un viaggio attraverso le emozioni, con uno sguardo sospeso in un presente, ricordando un passato ed aspettando un futuro. Ventiquattro scrittori e scrittrici hanno composto i testi che accompagnano le tavole illustrate portandoci attraverso le parole in una riflessione …

Cosa abbiamo fatto del nostro tempo?

La mostra sarà visitabile fino all’8 gennaio 2022 durante gli orari di apertura della Biblioteca.