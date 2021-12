Triplo incontro con il Novecento e il Liberty ai Magazzini del Sale di Cervia

L’associazione Italia Liberty con il patrocinio del Comune di Cervia, Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e Fondazione Italia patria della Bellezza organizza giovedì 23 dicembre al Magazzino del Sale Torre di Cervia alle ore 17:00 la conferenza sull’architetto Giuseppe Sommaruga, uno dei protagonisti dell’architettura liberty italiana. Venerdì 24 dicembre alle ore 16:00 si parla invece di Silvio Gambimi, progettista dei villini Liberty di Busto Arsizio. Un doppio incontro sull’architettura liberty con confronti tematici e stilistici anche a Cervia entrambe tenute dal professore Andrea Speziali, curatore della rassegna “Inedito Novecento. L’arte nella collezione Breganze da Mario Mirko Vucetich a Filippo De Pisis”, rassegna aperta al pubblico fino a domenica 26 dicembre sempre nella cornice dei Magazzini del Sale a Cervia.

Lo stesso curatore, Speziali, riconosciuto tra i massimi esperti dello stile Liberty in Italia tra Milano e Varese dedicò nel 2017 una completa mostra su tre location diverse, il Grand Hotel Campo dei Fiori tra le più imponenti, riaperto dopo quasi cinque decenni per celebrare Sommaruga nei cent’anni dalla morte e centocinquant’anni dalla nascita. Questo è uno dei sedici incontri nell’ala dedicata dei Magazzini del Sale “Torre” per approfondire con contributi didattici di quella parte del Novecento che merita di essere riscoperta o portata alla luce per la prima volta.

In mostra sono espsote tavole originali dei due architetti Liberty: Silvio Gambini che progettò anche manufatti in ferro battuto insieme alla cartella editoriale autentica di inizio Novecento edita da Preiss & Bestetti editori, Milano: Prefazione di Ugo Monneret De Villard. Il testo presenta brevemente la situazione dell’architettura di fine Ottocento, che vede in Europa architetti come Horta, Makintosh, Wagner, Hofmann, Olbrich, Saarinen e in Italia Giuseppe Sommaruga. Studente all’Accademia di Belle Arti di Brera e allievo di Camillo Boito, si mise in luce con il primo premio al Concorso Internazionale di Architettura di Torino nel 1890. La realizzazione del palazzo Castiglioni, realizzata nel 1901 1903, ne fece la personalità di maggior spicco del liberty milanese.

Il volume riporta le planimetrie di alcune opere riprodotte più avanti in fotografia con il numero delle tavole di riferimento. Tre quartini a fogli sciolti con introduzione e planimetrie. 60 tavole di fotografie e prospetti in nero: Palazzo Castiglioni; Padiglione italiano per la Esposizione Universale del 1904 a Saint Louis; Grand Hotel Tre Croci, Varese; Palazzo Viviani e Giberti, Trieste; Palazzina Comi, Milano; Palazzina Galimberti, Milano; Palazzina Salmoiraghi, Milano; Palazzina Appiani, Treviso; Palazzo Piva, Milano; Villa Aletti, Roma; Villa Carosio, Baveno; Villa Faccanoni, Sarnico; Villa Galimberti, Stresa; Edicola funebre, Galliano; Ossario, Palestro; Edicola funebre, Varese; Edicola funebre, Casnate; Mausoleo funebre, Sarnico; Tavole di concorsi vari. Cartella in mezza pelle e tela editoriale con titoli in oro al piatto. Formato in folio (31×41 cm).

L’ingresso è gratuito. Il percorso espositivo prevede il rispetto delle linee guida governative sulle norme anti contagio COVID-19 ed il personale provvederà a far rispettare tutte le nuove disposizioni. Pertanto è obbligatorio il GreenPass.