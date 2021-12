Al Centro operativo misto di Bagnacavallo il coordinamento provinciale di Protezione civile

Mercoledì 22 dicembre al Centro operativo misto (Com) di Bagnacavallo, struttura di riferimento del sistema di Protezione civile provinciale, si è tenuto un incontro di coordinamento della Protezione civile alla quale hanno partecipato i presidenti delle associazioni, i coordinatori dei gruppi comunali e i gruppi di lavoro che si sono formati nel nuovo coordinamento provinciale.

Il coordinamento provinciale di Protezione civile, eletto nel 2021, ha programmato una serie di attività e formazione che proseguono e coinvolgono tutto il territorio.

Il Com di Bagnacavallo, in via Giustiniano 20, è una struttura al servizio di tutti i gruppi di Protezione civile della Bassa Romagna e viene utilizzato per la formazione, per riunioni e incontri e in fase emergenziale è la sede del Centro operativo misto che coordina le attività in emergenza guidate dalla Prefettura. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulle attività, molte delle quali attualmente sono legate alla gestione dell’emergenza pandemica.

L’incontro è stato aperto dall’assessora alla Protezione civile del Comune di Bagnacavallo Caterina Corzani che ha portato il saluto della presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Eleonora Proni, della sindaca referente per la Protezione civile Paola Pula e di tutti i sindaci, rivolgenfo un augurio di buone feste ai tanti volontari che quotidianamente sono impegnati in attività di volontariato al servizio della cittadinanza.