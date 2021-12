Al Mar di Ravenna ultimi giorni per visitare la mostra Un’Epopea POP

Domenica 9 gennaio 2022 si conclude Dante. Gli occhi e mente. Un’Epopea POP una grande esposizione sulla fortuna popolare di Dante, sulla sua immagine e sulla sua opera.

La notorietà popolare di Dante comincia già nel Trecento e arriva fino a quell’universo culturale che chiamiamo «pop». Ad alimentare questa fortuna hanno contribuito gli artisti che hanno raccontato Dante e la Divina Commedia con mezzi diversi: dalle illustrazioni di Doré alle lanterne magiche, dai romanzi ai film, dai fumetti ai videogiochi.

Ad accompagnare il percorso narrativo in mostra è presente una sezione dedicata all’arte contemporanea con opere di artisti internazionali, come Edoardo Tresoldi, Irma Blank, Tomaso Binga, Richard Long, Letizia Battaglia, Kiki Smith, Rä di Martino, Robert Rauschenberg, Gilberto Zorio e molti altri, scelte per reinterpretare temi danteschi: le Anime, il Viaggio, le Figure femminili, il Sogno e la Luce.

Appuntamenti in mostra:

Segui tua stella

Set fotografico di Marco Parollo

esperienza di tipo immersivo, dove lo spazio dell’opera si trasforma in set fotografico d’eccezione

Nell’anno delle celebrazioni per il settecentenario della morte del poeta, il tema delle stelle, tanto presente nell’opera dantesca, diviene simbolo e immagine guida delle festività natalizie di Ravenna ed è alle stelle che il MAR dedica uno spazio speciale mercoledì 5 gennaio 2022, dalle ore 14.30 alle 18.30, nell’ambito della mostra, con un suggestivo progetto fotografico firmato da Marco Parollo, realizzato per l’occasione davanti all’installazione site specific di Adelaide Cioni, 5 pezzi di cielo.

Si tratta di una vera e propria esperienza di tipo immersivo. Il visitatore diviene protagonista non solo di un ritratto d’autore ma anche dell’opera nella quale sembra poter entrare, sperimentandone le delicate suggestioni.

Il fotografo Marco Parollo immortalerà chiunque voglia farsi ritrarre: per partecipare è necessaria la prenotazione che garantirà anche l’ingresso omaggio alla mostra (fino a esaurimento posti) inviando una mail entro martedì 4 gennaio alle ore 10.00 a: ufficio.stampa@museocitta.ra.it

MUSIC SPOT #2

Concerto dell’Ensemble 20.21, studenti dell’Istituto Musicale Verdi di Ravenna

In collaborazione con l’Istituto Musicale Giuseppe Verdi di Ravenna, sabato 8 gennaio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nelle sale espositive del MAR avrà luogo l’evento MUSIC SPOT #2: gli studenti dell’ENSEMBLE 20.21 suoneranno brani di musiche del XX e XXI secolo

(I piccoli interventi in musica sono compresi nel biglietto di ingresso della mostra Un’Epopea POP).

Programma

Carlo Boccadoro (1963)

Alla memoria per violoncello (2019)

violoncello: Amerigo Spano

Mauro Montalbetti (1969)

Altair per flauto (1990)

flauto: Giacomo Parini

Benjamin Britten (1913-1976)

Pan – Niobe per oboe (1951)

oboe: Fabiana Evangelista

Genitori & Bambini

Un’Epopea POP

percorso di visita animata e laboratorio alla scoperta del POP Dante

Ultimi tre appuntamenti di Genitori&Bambini che la didattica del MAR dedica alle famiglie. Prevedono una breve visita animata a “Un’Epopea POP” al termina della quale genitori e bambini, insieme, potranno realizzare una simpatica opera d’arte nei laboratori didattici ispirata a Dante e alle suggestioni viste in mostra.

Genitori&Bambini è rivolto a bambini dai 5 anni

durata di 1 ora e 30

– sabato 1 gennaio ore 16.00, un primo dell’anno all’ingegna dell’arte

– giovedì 6 gennaio ore 16.00, per passare la Befana al MAR

– sabato 8 gennaio ore 16.00, ultimo sabato di mostra

prenotazione obbligatoria 0544 482477

Visite guidate del sabato e della domenica ore 16.30

Tutti i sabati e le domeniche alle ore 16.30 sono in programma visite guidate alla mostra Un’Epopea POP aperte al pubblico.

Per partecipare basta telefonare a:

0544 482477

o mandare una mail a: prenotazionimar@ravennantica.org

I gruppi saranno al massimo di 20 persone.

Se entro le ore 14.00 del giorno precedente la visita guidata non raggiunge il numero minimo di 8 partecipanti, il gruppo verrà annullato

Orari della mostra:

dal martedì al sabato 9- 18

domenica e festivi 10-19

lunedì chiuso

aperture festive: dalle 10 alle 19

1 gennaio, 6 gennaio 2022

aperture straordinarie: dalle 9 alle 19

mercoledì 5 gennaio