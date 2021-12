Faenza. MEI, su Rai Isoradio il capodanno più ‘indipendente’ d’Italia

Venerdì 31 dicembre appuntamento alle 21 con il collegamento in diretta radiofonico di Giordano Sangiorgi del MEI. Partirà così il Capodanno Radiofonico più “indipendente” d’Italia condotto dalla giornalista, esperta musicale e speaker radiofonica Rossella Diaco sulle frequenze di Rai Isoradio fino alle 24 dell’ultimo giorno dell’anno.

Durante le tre ore vi sarà una ricca selezione di brani dei migliori artisti del circuito indipendente ed emergente del MEI grazie a Rai Isoradio quest’anno premiata sul palco del MEI di Faenza con la sua Direttrice Angela Mariella per la sua grande attenzione alla nuova musica italiana e per il grande successo ottenuto dalla trasmissione radiofonica Sulle Strade della Musica condotto da Max Locafaro e Elena Carbonari e supportato da Ministero della Cultura e Siae con il supporto di AudioCoop e tante altre realtà indipendenti che ha trasmesso i brani di oltre 100 artisti fuori dai circuiti mainstream commerciali e che ritornerà con un nuovo palinsesto nel nuovo anno.

Tanti gli artisti indipendenti che hanno proposto i loro brani, tutti sintonizzati venerdì 31 dicembre dalle ore 21 alle ore 24 sulle frequenze FM 103.3 lungo tutta Italia e tutta la sua ricca rete autostradale e stradale.

Rai Isoradio, noto anche come Isoradio, è un canale radiofonico attivo 24 ore al giorno, edito dalla Rai che informa gli ascoltatori con notizie di infomobilità. Il canale trasmette lungo buona parte della rete autostradale e stradale italiana in isofrequenza in FM 103.3

Il Meeting delle Etichette Indipendenti (in sigla, MEI), o anche Meeting degli indipendenti, è una storica manifestazione musicale che si svolge ogni anno nel primo fine settimana di ottobre a Faenza e che raduna le principali produzioni discografiche indipendenti ed emergenti italiane. E’ famosa come piattaforma di lancio di tutti i principali artisti indipendenti ed emergenti nei suoi 25 anni di attività.