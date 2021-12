Nuove decisive strette per combattere la pandemia e evitare ‘mini-lockdown’: quarantena azzerata per vaccinati. Super Green pass per bus, piscine e alberghi

Quarantena azzerata per i vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster e Super Green pass per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago, oltre a prezzi calmierati per le mascherine Ffp2. Sono queste le principali novità introdotte dal Governo con l’ultimo decreto anti-Covid di questo 2021, accompagnato da numeri record sui contagi che ieri hanno quasi toccato il tetto dei 100mila.

Il decreto-legge approvato nel tardo pomeriggio di ieri, 29 dicembre introduce nuove misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza,

– Green Pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) sarà necessario per accedere a:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere

centri congressi

servizi di ristorazione all’aperto

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto

centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto

e per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

– Quarantene: Cambiano le regole per la quarantena, con tre diverse categorie: lo scopo è evitare che il Paese si paralizzi, per via di un alto numero di persone in quarantena, perchè contagiati o venuti a contatto con un infettato. L’obbiettivo è evitare un ‘mini-lockdown’ generato.

Niente quarantene per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che entrano in contatto con persone risultate positive al Covid, se asintomatici. È prevista una forma di autosorveglianza e l’esecuzione, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo, di un tampone con esito negativo.

Per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da più di quattro mesi – quindi con minore copertura dal contagio – l’autoisolamento scende da 7 a 5 giorni, con test negativo.

Nessuna modifica per chi non è vaccinato: la quarantena resta a 10 giorni.

– Capienze: Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)