“Segui i Re Magi e la stella”: nel pomeriggio dell’Epifania, una visita guidata in chiave natalizia ai monumenti ravennati

È un tour guidato particolare in programma per il giorno dell’Epifania: si chiama “Segui i Re Magi e la stella”, lo organizza Ravenna Incoming e si svolge nel pomeriggio di giovedì 6 gennaio, con un turno “speciale bambini” alle 14.15 e uno per tutti alle 15.

Il tour ha la durata di tre ore, e prevede una visita guidata in “chiave natalizia” a quattro dei principali monumenti cittadini, alla scoperta delle opere d’arte che parlano della nascita di Gesù e della visita dei Magi: la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di San Vitale e il Museo Nazionale.

Ai partecipanti è richiesto di presentarsi almeno 10 minuti prima della partenza del tour al punto di ritrovo di piazza San Francesco, davanti allo IAT. Il tour si prenota online, oppure presso uno degli uffici turistici di Ravenna Incoming, con pagamento anticipato. Per partecipare è necessario il green pass.

Per informazioni e iscrizioni, https://www.ravennaexperience.it/it/activity/310790/segui-i-re-magi-e-la-stella