Compilation di canzoni per i diritti umani “Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty International” prodotta dal MEI

Esce a inizio anno la compilation di canzoni per i diritti umani “Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty International” prodotto dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. Le canzoni in un braccialetto USB: è questa la forma che assume quest’anno la tradizionale raccolta del festival “Voci per la libertà”, arrivato nel 2021 alla ventiquattresima edizione, come sempre in provincia di Rovigo, toccando Adria il 17 luglio e Rosolina Mare dal 22 al 25 luglio e il 1, 2 e 3 ottobre il MEI di Faenza con una mostra e un convegno e un live dedicati alla liberazione di Patrick Zaki.

La tracklist è nutrita e variegata, guarda da una parte alla qualità musicale e dall’altra ai valori della Dichiarazione universale dei diritti umani. Oltre alle diciassette tracce che compongono la raccolta, nell’opera si trovano anche contenuti multimediali come un video report del festival e il racconto di tutte le giornate in foto e parole. Ad aprire la tracklist ci sono i Negramaro e Blindur, i due vincitori del Premio Amnesty International Italia rispettivamente nella sezione Big ed Emergenti.

Si alternano poi gli ospiti del festival e i finalisti della sezione emergenti. I primi sono: gli Yo Yo Mundi, H.E.R., Roberta Giallo, i Vallanzaska, Giulio Wilson, Jonathan Livingston, Francesca Incudine e Agnese Valle. Gli emergenti in concorso presenti nella raccolta sono invece: Donix, vincitrice del Premio della critica, Olivia xx che si è aggiudicata il Premio del pubblico, Picciotto a cui è andato il Premio Indieffusione, Aftersat che hanno portato a casa il Premio Web ed inoltre Miriam Ricordi, Innocente e gli Ozora.

La raccolta è stata realizzata dall’Associazione Voci per la Libertà e da Amnesty International Italia in collaborazione e con la produzione di Materiali Musicali e MEI Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza.

Tracklist “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty 2021”