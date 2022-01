Due ravennati alle semifinali di The Voice Senior su Rai1: sono Vittorio Bonetti e Fabrizio Pausini

Vittorio Bonetti sarà in semifinale a The Voice Senior, il talent show di Rai1 che nella puntata di ieri sera, venerdì 7 gennaio, ha visto la selezione dei 24 cantanti over 60 che passano alle fasi finali del programma. Il musicista alfonsinese, che vive a Villanova di Bagnacavallo, continuerà il suo percorso musicale nella squadra di Clementino.

Gli farà compagnia Fabrizio Pausini, padre della grande Laura nazionale, accolto nella squadra di Gigi D’Alessio. Sono due quindi i ravennati in lizza per il titolo finale, mentre ha perso la possibilità di gareggiare ancora Giacomo Sebastiani, della Madel di Cotignola, scartato dalla squadra di Orietta Berti.

La fase delle blind audition si è chiusa con quattro squadre da 15 concorrenti ciascuna. I 4 giudici sono stati poi chiamati a ridurre a 6 i concorrenti per singola squadra con la fase cut, scegliendo i 24 concorrenti che accedono alla fase K.O. nella semifinale di venerdì 14 gennaio 2022.