La mostra “Mamma Lingua” porta libri per bambini in tutte le lingue del mondo a Massa Lombarda

Il centro culturale Venturini non è solo un luogo dove prendere in prestito i libri, studiare e sfogliare i giornali. È anche un luogo di incontro, di condivisione e di confronto. Come in occasioni come questa. Dal 10 gennaio sarà esposta la mostra itinerante Mamma Lingua.

Dedicata ai piccoli lettori di tutto il mondo, “MAMMA LINGUA – Storie per tutti nessuno escluso”, mostra itinerante degli oltre cento libri selezionati a livello internazionale fra la migliore produzione editoriale per l’infanzia scritti in 26 lingue.

La missione? Portare nelle biblioteche tanti libri per l’infanzia in lingue diverse, per una lettura senza confini e perché il piacere di leggere va condiviso fin da piccoli.

La mostra di libri è parte integrante dell’ampio progetto nazionale “Mamma lingua. Storie per tutti nessuno escluso” di cui l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è partner territoriale per l’Emilia-Romagna, ed è rappresentata dalle 9 biblioteche bassoromagnole

“Ospitiamo con grande entusiasmo la mostra di Mamma Lingua al Centro Culturale Venturini, – ha dichiarato l’assessora Elisa Fiori – ultimo tassello di un progetto importante ed inclusivo che diventa un’occasione per far capire a tutte le bambine ed i bambini che esistono tante lingue diverse dalla propria, con sfumature e suoni differenti che non devono essere motivo di divisione ma di crescita perché ognuno di noi è cittadino del mondo”

L’esposizione sarà visitabile dal 10 al 20 gennaio 2022 negli orari di apertura del Centro Culturale; dopo Massa Lombarda, la mostra giungerà a Conselice e a Sant’Agata sul Santerno.