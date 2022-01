Bagnacavallo. Bottega Matteotti: prorogata al 16 gennaio la mostra personale di Matteo Moni

È prorogata fino a domenica 16 gennaio “Pelle”, personale di Matteo Moni ospitata nella vetrina di Bottega Matteotti di Bagnacavallo. In esposizione c’è una selezione di opere dell’artista ravennate realizzate con diverse tecniche, il cui filo conduttore è il cambiamento, per poter vivere anche un periodo come quello degli ultimi anni nel segno non soltanto dell’instabilità, ma anche della crescita personale.

Ampiamente reinterpretabili da parte di chi li osserva, i lavori di Moni vengono dipinti o disegnati con la resa più realistica possibile, senza utilizzare alcun riferimento fotografico o dal vero, lavorando mnemonicamente. Per renderlo possibile, la tecnica viene raffinata attraverso esercizi di anatomia umana e comparata, studi di chiaroscuri, illuminazione, ombreggiatura, studi sul tratto, sulla materia e studi dal vero.

Matteo Moni nasce a Ravenna il 29 ottobre 1999. Il suo interesse per il disegno nasce durante l’infanzia. Dopo il diploma si trasferisce a Firenze, dove inizia a frequentare l’Accademia di Belle Arti.

Pelle fa parte di Bottega Matteotti: Arte in vetrina, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri. Le mostre sono organizzate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti (via Matteotti 26), con il patrocinio del Comune.