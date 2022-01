Faenza saluta Muky. Il sindaco Isola: “La loggetta sarà illuminata con alcune immagini dell’artista”

Dal tramonto a mezzanotte, da oggi, martedì 11, fino a domenica 16 gennaio, la loggetta di Muky si illuminerà con alcune immagini dell’artista. Lo ha annunciato il sindaco di Faenza, Massimo Isola quest’oggi, a poche ore dai funerali dell’eclettica Vanda Berasi, scomparsa il 7 gennaio, all’età di 95 anni.

“In questi giorni abbiamo pensato: come rendere più profondo il ricordo di Muky per questa sua partenza? – scrive il sindaco Isola in un post pubblicato su facebook -. L’idea è stata questa proiezione sulla facciata della loggetta, per esprimere gratitudine a questa grande donna, per condividere con la comunità il ricordo di chi ha dato così tanto alla sua città”.

“Dopo la tumulazione di oggi, martedi’ 11 gennaio, sul far della sera, la loggetta di Muky si illuminerà con alcune immagini che ci parlano di lei. Avverrà ogni giorno fino a domenica sera, dal tramonto a mezzanotte” spiega Isola .

I funerali si terranno quest’oggi: la partenza dall’Obitorio dell’Ospedale Civile di Faenza è prevista alle ore 14,45. Il rito funebre sarà celebrato nella chiesa del Duomo, al termine del quale il feretro sarà accompagnato al Cimitero dell’Osservanza per la sepoltura.