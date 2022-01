Al Teatro Alighieri di Ravenna il tenore Luciano Ganci interpreta l’Aroldo di Verdi

Il tenore Luciano Ganci è atteso al Teatro Alighieri di Ravenna al debutto come Aroldo nell’omonima opera di Verdi, in scena il 14 e 16 gennaio con drammaturgia e regia di Emilio Sala e Edoardo Sanchi, mentre Mario Benzi dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati. Con Ganci cantano Roberta Mantegna

(Mina), Vladimir Stoyanov (Egberto), Adriano Gramigni (Briano) e Riccardo Rados (Godvino).

Aroldo – una coproduzione dei teatri di Rimini, Ravenna, Modena e Piacenza – dopo Ravenna sarà replicata al Teatro Municipale di Piacenza (21 e 23 gennaio) e al Teatro Comunale di Modena “Pavarotti-Freni” (28 e 30 gennaio).

“Sono particolarmente contento di debuttare questo ruolo, Aroldo, che fa coppia con Stiffelio, già da me debuttato al Festival Verdi di Parma nel 2017 – ha dichiarato Luciano Ganci -.È il mio sedicesimo ruolo verdiano e riveste particolare importanza perché posso provare sulla mia voce quelle che furono le modifiche apportate da Verdi alla partitura dello Stiffelio per creare Aroldo. I paragoni e le similitudini sono impossibili da evitare, anche perché l’impianto drammaturgico ne propone diversi. Il carattere di Aroldo, rispetto a Stiffelio, è forse meno definito in quanto la trama lì si reggeva maggiormente sul ruolo che il protagonista aveva nella società. La bellezza di queste opere risiede nelle storie ben celate fra le righe, quelle sfumature che danno profondità ai gesti, alle parole e quindi alle intenzioni dei personaggi. Aroldo, rispetto a Stiffelio, ha un’aria che riprende il tema iniziale del preludio: un cantabile prezioso ove rinnova l’amore per la sua Mina. Dal punto di vista vocale trovo quest’opera magnifica e di grande gusto per il tenore: Verdi dona al protagonista pagine dove l’afflato lirico, l’impeto drammatico e il disperato abbandono rendono questo ruolo completo e complesso. Siamo in un periodo di produzione del

Cigno di Busseto particolarmente felice e di grande evoluzione, sebbene non fosse molto contento della reazione della censura al suo Stiffelio. Un titolo da riscoprire assolutamente, assieme a Stiffelio. Ogni nota e ogni composizione di Verdi racchiudono storia di patria e storia di tutti noi. Veniamo da lì, non possiamo dimenticarlo!”.

https://teatripiacenza.it/event/aroldo/

https://teatrocomunalemodena.it/spettacolo/aroldo/2022-01-28/