Al via la stagione invernale del Caffè Letterario di Lugo. Il 21 gennaio primo appuntamento

Il Caffè Letterario di Lugo riapre i battenti dopo la pausa natalizia con un nutrito calendario invernale che vedrà tanti appuntamenti a partire dal 21 gennaio. La rassegna culturale darà spazio come di consueto a diversi generi come la saggistica, la narrativa, la storia, l’arte e la musica.

In totale fino a fine marzo si alterneranno 14 appuntamenti, 13 nell’hotel Ala d’Oro di Lugo (via Matteotti 56, Lugo) e uno alla biblioteca Trisi di Lugo. In ottemperanza alle normative vigenti relative al Covid-19, a tutti gli incontri sarà obbligatorio indossare la mascherina e presentare il Green Pass.

La rassegna è stata presentata venerdì 7 gennaio in conferenza stampa alla presenza del Sindaco di Lugo Davide Ranalli, dei curatori della rassegna Patrizia Randi e Claudio Nostri.

“La consueta passione e dedizione – ribadisce Claudio Nostri – si sommano alla volontà, anche nelle difficoltà di voler mantenere attivo il fermento culturale che ruota attorno al Caffè letterario di Lugo.”

Si parte con una presentazione di eccezione: venerdì 21 gennaio alle 21, e avrà come protagonista la direttrice presso il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia Paola Ziccone che presenterà il suo libro “Verso Ninive”. L’episodio biblico dal quale trae ispirazione il titolo di questo libro è quello in cui il profeta Giona si indigna con Dio perché non distrugge Ninive, città nemica di Israele, sterminandone gli abitanti dapprima minacciati da Dio per i loro peccati ma poi salvati perché convertitisi. Incontro introdotto da Gianni Parmiani.

Il sindaco Ranalli nel ringraziare l’impegno immutato e straordinario degli organizzatori ha voluto ribadire la vicinanza dell’Amministrazione lughese nei confronti “di una delle esperienze culturali tra le più avanzate di questa città”. “Una rassegna che sosteniamo – ha proseguito il sindaco – e che oggi assume anche il ruolo di trasmettere speranza. In questo momento di incertezza dove le paure possono prendere il sopravvento è importante mantenere momenti di incontro e dibattito culturali come quelli che da anni ci ha abituato il Caffè letterario”.

Gli imperdibili appuntamenti che seguiranno sono: Antonio Castronuovo con “Dizionario del bibliomane” (22 gennaio), Giulio Ferroni con “L’Italia di Dante” (28 gennaio), Cinzia Tani con “L’ultimo boia”, (4 febbraio); Ermanna Montanari con “L’abbaglio del tempo” (11 febbraio), Andrej Longo con “Solo la Pioggia” (18 febbraio); Maria Pia Timo con “Piada e Piadina” (25 febbraio); Federico Carlo Simonelli con “D’annunzio e il mito di Fiume” (4 marzo); Cristiano Cavina con il libro “La parola papà” (11 marzo); Massimo Cotto con “Rock is the answer” con interventi musicali di Elisa e Lorenzo Semprini (19 marzo); Carlo Pernat con “Belìn che paddock” (25 marzo); Telmo Pievani con “Serendipità” (28 marzo).

Come di consueto gli ospiti potranno ammirare due mostre ospitate negli spazi dell’Ala d’Oro Filippo Maestroni con la mostra “Apple. Organismi rocciosi” (visitabile dal 15 gennaio) e Alfredo Plazzi con la mostra “Il tempo sospeso” (dal 5 marzo).

Saranno due le serate conviviali all’hotel Ala d’oro. La prima sarà in concomitanza con la presentazione del libro dell’attrice comica Maria Pia Timo del 25 febbraio, mentre la seconda sarà in occasione della serata musicale del 19 marzo.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine Della Corte con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it