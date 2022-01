Prosegue con “Diabolik” la rassegna Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo

La rassegna Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo prosegue nel fine settimana con “Diabolik” dei Manetti Bros (venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 gennaio).

Il film è l’adattamento cinematografico del celebre personaggio dei fumetti creato da Angela e Luciana Giussani, pubblicato per la prima volta nel 1962. A vestire i panni di Diabolik è Luca Marinelli, mentre Miriam Leone e Valerio Mastandrea interpretano rispettivamente Eva Kant e l’ispettore Ginko.

Ambientato nella città immaginaria di Clerville a fine anni Sessanta, il film segue le avventure di Diabolik, ladro spregiudicato dal volto misterioso, che ha messo a segno l’ennesimo colpo, sfuggendo alla polizia sulla sua splendente Jaguar E-type. A conquistare l’attenzione di Diabolik sarà l’affascinante Eva Kant, un’ereditiera arrivata in città con un gioiello di grande pregio, il famoso diamante rosa. Nel tentativo di rubare la preziosa pietra, Diabolik rimarrà stregato dalla donna. Questa volta però l’ispettore Ginko, aiutato dalla sua squadra, ha messo a punto un infallibile piano per intrappolare l’abile ladro.

Martedì 18 e mercoledì 19 gennaio tornerà a Palazzo Vecchio La Grande Musica al Cinema con “Caterina Caselli, una vita, cento vite” di Renato De Maria, poi la settimana si concluderà con “Il capo perfetto” di Fernando León de Aranoa (21, 22 e 23).

Successivamente, martedì 25 e mercoledì 26, per “La Grande Arte al Cinema” in collaborazione con Nexo Digital si potrà assistere al docufilm “Botticelli e Firenze – La nascita della bellezza” di Marco Pianigiani. La chiusura del mese sarà affidata a uno dei grandi del cinema mondiale, Clint Eastwood, con il suo “Cry Macho” (28, 29 e 30).

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari).

Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital).

La rassegna è curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

Le proiezioni iniziano alle 21. Obbligatori Green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.

Informazioni: 320 8381863

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it