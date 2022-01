Il sogno di Bonetti e Pausini si infrange: i due ravennati non passano in finale a The Voice Senior

Non ce l’hanno fatta Vittorio Bonetti e Fabrizio Pausini, i due ravennati in gara a The Voice Senior. Ieri sera, al format di Rai1 condotto da Antonella Clerici, il loro sogno si è infranto sulle selezioni per la fase finale del programma.

Vittorio Bonetti, nella squadra di Clementino, si è prodotto in una eccellente esecuzione della canzone “Azzurro”, nella versione di Paolo Conte, mentre Fabrizio Pausini, padre di Laura e in gara nel team di Gigi D’Alessio, si è esibito sulle note di Boheme di Charles Aznavour. Al termine dell’esecuzione, a lui è stato anche dedicato un “siparietto”: la moglie Gianna è stata invitata sul palco e Pausini, in duetto con il suo mentore D’Alessio, ha cantato per lei “She”, canzone che la figlia Laura ha dedicato appunto alla madre.