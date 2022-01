A Faenza la mostra dell’artista camerunense Victor Fotso Nyie

A Faenza inaugurata la mostra personale di Victor Fotso Nyie, artista nato in Camerun e approdato a Faenza dieci anni fa. In questo tempo ha vissuto intensamente il rapporto con la comunità faentina, essendo giunto a Faenza per formarsi e partecipare al primo corso ITS di formazione ceramica post-diploma.

“Dopo quell’esperienza, ha deciso di rimanere qui, di vivere qui, ed è riuscito a tenere insieme percorsi di crescita di lavoro artigianale con un’attività produttiva profondamente artistica” afferma via facebook il sindaco di Faenza Massimo Isola, aggiungendo: “Da diversi anni lavora alla Bottega Gatti, confrontandosi quindi con la #ceramica #internazionale dei grandi artisti, che vengono qui a fare il proprio lavoro e, dall’altra parte, ha coltivato la propria produzione artistica.

Ha vinto premi in ogni angolo d’Europa e si sta confermando come uno dei più vivaci e interessanti giovani artisti in tutto il contesto nazionale.

Con questa mostra ci propone una riflessione attenta e profonda sul tema dell’identità, inevitabile per un artista che si è formato e vive nell’incontro tra culture diverse.

Questa riflessione passa anche attraverso opere dotate di un’energia estetica e poetica molto forti.

Una mostra da vedere!”