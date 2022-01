Musica per i più piccoli alla Scuola Malerbi di Lugo

Alla Scuola Malerbi da venerdì 14 gennaio è iniziato un percorso musicale un percorso musicale interamente dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni per avvicinarli alla musica attraverso il gioco e divertenti attività di gruppo.

Per i bambini delle scuole materne, compresi nella fascia d’età 4/6 anni, la proposta è quella di un laboratorio musicale intitolato Piccoli Esploratori Musicali il cui obiettivo primario sarà un avvicinamento giocoso e positivo alla musica con attività di movimento, esplorazione ed ascolto.

Per i bambini di prima e seconda elementare, nella fascia d’età compresa tra i 6 e gli 8 anni, sarà proposto un laboratorio dal titolo Il Ritmo e la Body Music in cui i piccoli scopriranno come il corpo può diventare musica con l’utilizzo dei suoni percussivi che esso ci permette di riprodurre. I corsi si tengono il venerdì: dalle 17 alle 17.45 per i bimbi tra 4 e 6 anni, dalle 18 alle 19 per i bimbi tra i 6 e gli 8 anni.

I corsi sono tenuti da Michele Guerra educatore e musico terapeuta specializzato nella divulgazione musicale per bambini autore di numerosi libri adottati da istituti comprensivi e scuole private (Piccoli Esploratori Musicali, Sei Ancora in Tempo e Il Carnevale degli Animali).

Le iscrizioni sono sempre aperte. Per informazioni: 0545.38540, malerbi@comune.lugo.ra.it, www.scuolamalerbi.com.