Nel Salone delle Bandiere a Faenza inaugurata la mostra “Ricordiamo”

Nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata della Memoria, questo pomeriggio, lunedì 17 gennaio, nel Salone delle Bandiere è stata inaugurata la mostra ‘Ricordiamo, perché non accada mai più’, iniziativa promossa dall’Anffas regionale e dall’associazione Amici dell’Anffas, in collaborazione con il Comune di Faenza. In esposizione alcuni pannelli informativi nei quali si ripercorre la scellerata azione di eutanasia perseguita dai nazisti con il programma ‘Aktion T4’ nei confronti delle persone con disabilità, malattie mentali e genetiche.

“La mostra -dicono gli organizzatori- non si pone lo scopo di approfondire la parte storica, quanto piuttosto onorare la memoria di quelle vittime innocenti destando domande e riflessioni”.

All’inaugurazione erano presenti tra gli altri il sindaco di Faenza, Massimo Isola, l’assessore al Welfare, Davide Agresti, il presidente del Consiglio comunale, Niccolò Bosi, Nives Bendoni, presidente Anffas Faenza, la presidente regionale dell’associazione, Barbara Bentivoglio e il coordinatore del Forum del terzo settore, Fausto Viviani.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della Residenza Municipale, dalle 7.30 alla 19.30, dal lunedì al venerdì, fino al 5 febbraio 2022.