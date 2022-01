A Palazzo Vecchio di Bagnacavallo torna “La Grande Musica al Cinema” con il documentario su Caterina Caselli

Martedì 18 e mercoledì 19 gennaio torna a Palazzo Vecchio di Bagnacavallo La Grande Musica al Cinema con “Caterina Caselli, una vita, cento vite” di Renato De Maria.

Il documentario, distribuito nelle sale italiane da Nexo Digital, è il racconto in prima persona di Caterina Caselli che si svela in un dialogo intenso e serrato tratteggiando la figura di una donna che ha fatto della sua passione per la musica la vocazione di un’intera vita. Alternando aneddoti intimi a testimonianze pubbliche, ne emerge il ritratto di una donna che ha attraversato il tempo e spesso lo ha anticipato, attraverso un percorso esistenziale coraggioso, controcorrente, e una vita che non sempre è stata facile: da artista rivoluzionaria negli anni Sessanta a imprenditrice che ha saputo portare la musica italiana nel mondo. Andrea Bocelli, Elisa, i Negramaro, Ennio Morricone sono solo alcuni dei nomi citati nel documentario, accanto alle partecipazioni di Francesco Guccini, Paolo Conte, Liliana Caselli, Mauro Malavasi, Giorgio Moroder, Stefano Senardi, Filippo Sugar.

Per il fine settimana la rassegna Cinema Palazzo Vecchio proporrà poi il film “Il capo perfetto” di Fernando León de Aranoa (21, 22 e 23 gennaio).

Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital).

Biglietti altri film: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari).

La rassegna è curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune. Le proiezioni iniziano alle 21. Obbligatori Green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.

Informazioni: 320 8381863

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio