In arrivo “Scatola”, nuovo singolo della popstar romagnola Laura Pausini: la canzone sarà colonna sonora del film dedicato alla cantante

Reduce da un Golden Globe per il brano “Io sì (Seen)” -che le è valso anche una nomination ai premi Oscar poiché incluso nel film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti)-, la cantante romagnola Laura Pausini ha annunciato la pubblicazione di un nuovo singolo intitolato “Scatola”, disponibile in vari formati e su diverse piattaforme a partire dal 20 gennaio 2022. La presentazione del nuovo singolo avverrà alle ore 20 con un’esclusiva performance in 3D proiettata sugli schermi digitali di Milano (Corso Garibaldi), Roma (Piazza Navona), Madrid (Plaza del Callao), Parigi (Tour Eiffel), Città del Messico (numerosi schermi in vari punti della città), Brasilia (Asa Norte Boulevard), Miami (Bay Side) e New York (Times Square).

La canzone è stata scritta dalla popstar romagnola in collaborazione con la rapper Madame. Alla composizione della parte musicale hanno partecipato Shablo, Gué Pequeno, Salmo, Noyz Narcos, Marracash, Rkomi, e Luca Faraone, intervenuti (assieme a Paolo Carta e alla stessa Madame) anche in fase di produzione.

Il sito Rockol.it riporta le dichiarazioni della Pausini sul nuovo singolo in arrivo: “La scatola di cui canto non è un oggetto materiale, è un simbolo di ciò che racchiude i nostri pensieri, i ricordi, i sentimenti, che custodisce quello che di vero è contenuto del nostro cuore, nella nostra testa. Su questo mi sono interrogata e questo mi incuriosisce di più oggi, ho avuto come tutti noi due anni in cui tutto si è rallentato e ho avuto più tempo da dedicare a me, a ripercorrere tanti momenti di una vita così meravigliosamente normale che mi hanno commossa. Mi sono rivista adolescente, ho ripensato ai sogni che avevo e a quella che sono oggi, cercando un punto di incontro. Finché a mezzanotte e 41 minuti del 10 marzo 2021 è arrivata una canzone, scritta da Madame e dedicata ad un’amicizia adolescenziale, ispirata da un mio post in cui parlavo delle mie compagne di scuola. Dal primo ascolto l’ho letta subito come un dialogo tra la Laura di oggi e quella del passato e in questa chiave l’abbiamo rivista ed è diventato il brano che sentivo perfetto per il mio ritorno. Mi piace poter dire a quella ragazzina che non l’ho dimenticata e che anche se il destino ci ha portato lontano, anche oggi e ogni giorno siamo la stessa cosa, la stessa persona e io oggi più che mai di questo sono certa”.

“Scatola” sarà inoltre tema principale del film “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”, opera nata dall’idea di Laura e scritta assieme a Ivan Cotroneo e Monica Rametta, diretto da Cotroneo con la supervisione creativa di Francesca Picozza e prodotto da Endemol Shine Italy, che il servizio on demand di Amazon Prime Video renderà disponibile in 240 paesi in tutto il mondo nel corso del 2022.