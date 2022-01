Al Magazzino del Sale Torre di Cervia inaugura la mostra fotografica “Punti di Vista”

Mercoledì 19 gennaio 2022, alle ore 18, presso il Magazzino del Sale Torre di Cervia, verrà inaugurata la mostra fotografica “Punti di vista” di Luca Massari. Saranno esposte una selezione di immagini del censimento fotografico sul centro storico di Cervia, realizzato da Paolo Monti nel 1974, e un foto-confronto con la situazione attuale effettuato dal fotografo forlivese Luca Massari nel 2020.

Il foto-confronto è realizzato ripetendo le stesse modalità di ripresa fotografica. Stesse angolature, stesse messe a fuoco ed anche stessi orari con i loro giochi di luci ed ombre. La mostra e realizzata dall’Associazione Centro Studi Leonardo Melandri di Forlì in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervia

La mostra resterà aperta fino al 30 gennaio e sarà visitabile secondo i seguenti orari: feriali dalle 15.00 alle 18.00; festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

Ingresso libero. Green pass e mascherina obbligatori.

Paolo Monti (1908-1982) è stato fotografo e accademico italiano noto per le sue foto d’architettura. Venne definito da Italo Zannier “un maestro fondamentale della fotografia italiana del dopoguerra:autore e teorico, nonché storico e insegnante”. Dirigente d’industria Monti si appassiona alla fotografia tanto da sceglierla come sua professione. Cresciuto nella realtà fotografica veneziana, nel dopoguerra, dal 1953, lavora per la Triennale, per i maggiori studi di Architettura (BBPR, Gio Ponti, Albini, Scarpa), per i musei del Castello Sforzesco, per la Storia della Letteratura Italiana, curata da Cecchi e Sapegno: L’Archivio Paolo Monti è consultabile presso il Civico Archivio Fotografico del Castello Sforzesco di Milano e conserva circa 240.000 tra fotografie, documenti e libri. Proprietaria dell’Archivio è la Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) in un rapporto di collaborazione con il Comune di Milano. Monti operò negli anni Settanta in varie città emiliano-romagnole, dando un apporto fondamentale con le sue straordinarie fotografie per conoscere la realtà storica ed architettonica dei vari luoghi, a cominciare da Cervia, premessa fondamentale per la pianificazione urbanistica successiva.

Luca Massari nasce a Forlì nel 1960. Inizia ad operare professionalmente nel 1986, dopo alcuni anni di studio alla Facoltà di Architettura. Nell’attività professionale, dopo un inizio come fotografo pubblicitario, rivolge il proprio interesse al settore della fotografia d’architettura, design e dei beni culturali. Nel 1991 vince il 1° Premio al “Photo Contest International” di Monaco di Baviera per la fotografia di architettura. Nel 1994 conduce un corso di fotografia per grafici pubblicitari all Scuola Albe Steiner di Ravenna. Nell’ambito della fotografia di architettura si è affermato, come ulteriore specializzazione, nel settore della nautica, eseguendo servizi fotografici per cantieri navali ed editoria di settore.