Alla Casa Matha di Ravenna inizia il ciclo di incontri “I volti dell’amore dagli antichi a Dante”

Giovedì 20 gennaio alle ore 17, nell’Aula Magna della Casa Matha di Ravenna (in piazza A. Costa 3) inizierà il corso di Istruzione Superiore di area storico-umanistica coordinato dalla professoressa Fulvia Missiroli.

Il primo modulo di incontri dal titolo I volti dell’amore dagli antichi a Dante, avrà inizio con una lezione della professoressa Missiroli su Saffo e Catullo.

La lezione sarà a libero accesso per il pubblico e verranno adottate tutte le norme anti covid-19. In alternativa, questa lezione sarà possibile seguirla anche via streaming sul canale dedicato alla Casa Matha su Youtube.