La coppia social Dean e Nala soci onorari del Dis-ORDINE in occasione della visita a Ravenna

Non poteva passare inosservato il soggiorno di Dean e Nala a Ravenna, la coppia avventure nel mondo che sui social ha conquistato con la pagina 1bike1world più di un milione di fans.

Dean Nicholson, partito in bici dalla Scozia tre anni fa, e la sua fedele compagna, una gattina randagia incontrata per strada con la quale il giovane scozzese sta intraprendendo il suo viaggio in cerca di nuove rotte, ha fatto tappa a Ravenna e si è entusiasmata alla vista dei mosaici antichi.

Dean è stato invitato a provare l’antica tecnica del mosaico bizantino nello Studio di Arianna Gallo e Luca Barberini che, gentilmente, hanno concesso al Presidente dell’Associazione Dis-ORDINE Marcello Landi di contattare la singolare coppia per consegnare loro la tessera di soci onorari.

Dean ha mostrato con orgoglio il prezioso ritratto in mosaico della sua Nala e ha raccontato di come proseguirà il suo viaggio tra Russia, Giappone, Vietnam, Thailandia per poi raggiungere il Canada, gli Stati Uniti, Sud America e ritorno in Europa e, molto probabilmente, anche a Ravenna dove ha ricevuto una calorosissima accoglienza.