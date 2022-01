Presentazione in musica del libro “Fiordicotone” al centro culturale Venturini di Massa Lombarda

Proseguono gli eventi dedicati al Patrono di Massa Lombarda. Giovedì 20 gennaio alle 17 presso il Centro Culturale Venturini ci sarà la presentazione del libro “Fiordicotone” scritto da Paolo Casadio.

La serata sarà a tutti gli effetti uno spettacolo artistico. Alla voce narrante dell’autore, si alterneranno letture di Dario Bolotti, brani musicali con la fisarmonica di Ivan Corbari e conversazioni con la prof.ssa Patrizia Bianchetti.

Il romanzo dal titolo “Fiordicotone” narra la storia di Alma Vita: sopravvissuta all’olocausto a causa della sua bellezza, si ritrova in un’Italia devastata e sbriciolata dal conflitto bellico senza casa e in un paese che non riconosce. La maggiore distruzione però è quella che porta nell’intimo, e solo la ricerca della figlia può restituirle la forza di venire a patti con la vita.

L’autore Paolo Casadio nasce a Ravenna nel 1955. Nel 1982 inizia la sua vita letteraria con due raccolte, piazzatesi entrambe ai primi post di concorsi noti. Da sempre affezionato all’espressività del dialetto romagnolo, si immerge in ricerche storiche sui giornali d’epoca dal quale nasce il libro “Alan Sagrot”, pubblicato nel 2012. Nel 2014, con il medesimo lavoro di ricerca, esce “La quarta estate”, edito da “Piemme”, ambientato nel sanatorio per orfani affetti da scrofolosi di Marina di Ravenna nell’estate del 1943. Il romanzo si è aggiudicato numerosi premi a livello nazionale e internazionale. Sempre con “Piemme”, nel 2018, Casadio fa uscire il libro “Il bambino del treno”.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Biblioteca Venturini al numero 0545 985812 o tramite mail a biblioteca@comune.massalombarda.ra.it.

Per l’accesso è necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.