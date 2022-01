Bagnacavallo. Cinema Palazzo Vecchio: “Il capo perfetto” è il film del fine settimana

Per il fine settimana dal 21 al 23 gennaio la rassegna Cinema Palazzo Vecchio propone “Il capo perfetto”, interessante commedia sul mondo del lavoro diretta da Fernando León de Aranoa, protagonista un impeccabile Javier Bardem. Il film rappresenta la Spagna agli Oscar.

È invece rinviata a data da destinarsi la proiezione del docufilm “Botticelli e Firenze. La nascita della bellezza” di Marco Pianigiani per la Grande Arte al Cinema, che era prevista per il 25 e il 26 gennaio. La posticipazione dell’evento, come annunciato da Nexo Digital, riguarda tutto il territorio nazionale.

Cinema Palazzo Vecchio tornerà quindi nel fine settimana successivo per la chiusura del mese che sarà affidata a uno dei grandi del cinema mondiale, Clint Eastwood, con il suo “Cry Macho” (28, 29 e 30 gennaio).

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari).

La rassegna è curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

Le proiezioni iniziano alle 21. Obbligatori Green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.