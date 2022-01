Massa Lombarda. Inaugurazione della sala dedicata alle arti e alla musica al centro giovani Gyl

Martedì 25 gennaio alle ore 17, al Centro giovani Jyl, in viale Zaganelli 1, sarà inaugurata la nuova Sala delle arti e della Musica. A seguire il collettivo artistico romagnolo “Are you reading? “, attraverso letture, parole, poesia e musica presenterà il reading “A ritmo d’arte”. Alla serata sarà presente anche l’associazione Station to Station, artefice della sensibilizzazione per la campagna di scarcerazione e ottenimento della cittadinanza italiana di Patrick Zaki.

“Are you reading?” è un progetto artistico che riunisce artisti, cantanti, poeti, musicisti della Romagna. I protagonisti sono Samanta Bevoni, Liliana Casadei, Serena Malavolti, Andrea Marchesini e Moreno Zoli e presenteranno le loro opere intrattenendo il pubblico massese con storie, letture e performance.

“Station to Station” è un’associazione nata tra fine 2019 e inizio 2020. Grazie alla mobilitazione, ha raccolto 200mila firme per l’ottenimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki.

L’evento è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda per inaugurare uno spazio all’interno del Centro Giovani Jyl che possa essere di ispirazione all’intera comunità e soprattutto ai giovani con sensibilità artistica.

Ingresso consentito con Green Pass rafforzato e obbligo di indossare mascherina FFP2

Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp di Massa Lombarda al numero 0545 985890 o alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it.

Per prenotazioni contattare la biblioteca al numero 0545 985812 o scrivere a biblioteca@comune.massalombarda.ra.it