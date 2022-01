Alla Casa Matha di Ravenna continua il corso artistico dedicato al mosaico di Ravenna

Venerdì 28 gennaio, alle ore 17.30, nell’Aula Magna della Casa Matha di Ravenna (in piazza A. Costa 3), proseguirà il corso di area artistica coordinato dal prof. Marcello Landi.

L’incontro “Ravenna città del mosaico! Ieri, oggi domani, qui e altrove” sarà focalizzato su una conversazione tenuta da Chiara Sansoni che parlerà della sua formazione e del percorso di studi che l’ha portata a frequentare l’Istituto d’arte “Gino Severini”, divenuto in seguito liceo artistico, fino alla sua esperienza all’UNIBO. Il critico d’arte Daniele Torcellini tratterà il tema del mosaico esplorando il percorso artistico di Leonardo Pivi e in relazione alle pratiche dell’arte e della cultura visiva contemporanee, con uno sguardo al passato e il pensiero rivolto agli sviluppi futuri, immaginando Ravenna come punto sensibile di una geografia internazionale.

Alla giornata sarà presente anche lo stesso mosaicista Leonardo Pivi. La lezione sarà a libero accesso per il pubblico e verranno adottate tutte le norme anti covid-19. In alternativa questa lezione sarà possibile seguirla anche via streaming sul canale dedicato alla Casa Matha su Youtube.