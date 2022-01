Bagnacavallo. Roberto Piazza a “Spirito e Materia” per parlare di “Acquisto responsabile degli alimenti e spreco alimentare”

È in programma domenica 30 gennaio alle 15 presso la Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo un nuovo incontro di “Spirito e Materia”, XXII rassegna di parole e musica a cura della Pro Loco.

Protagonista della parte dedicata alla parola sarà Roberto Piazza, ex direttore di Fedagromercati Bologna, il cui intervento sarà relativo a un argomento molto attuale: “Acquisto responsabile degli alimenti e spreco alimentare”. La relazione tratterà delle produzioni agroalimentari in Italia e nel mondo, della loro commercializzazione e utilizzo. Relativamente allo “spreco” alimentare, Piazza farà alcune considerazioni che differiscono dalle usuali prese di coscienza, ma che convergeranno sulla necessità di accedere adun consumo più consapevole e più educato relativamente alla salvaguardia dell’ambiente e della salute dei consumatori.

Agronomo da oltre 50 anni, Roberto Piazza fin da studente ha lavorato presso la facoltà di Agraria di Bologna, e, di seguito, presso il Centro Agroalimentare come responsabile di mercato e direttore dell’Associazione dei grossisti bolognesi. Promotore dello sviluppo della pataticoltura provinciale e regionale, è giornalista pubblicista dal 1988 e tiene da anni una sua rubrica sul settimanale L’Informatore Agrario. Nel 2017 è stato nominato Accademico Ordinario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. Scrive gratuitamente libretti per ragazzi, facendo raccontare ai prodotti ortofrutticoli la loro storia.

Seguirà la parte musicale con il duo Swing-Sing che presenterà alcune canzoni di un repertorio che va dal rock anni Cinquanta allo Swing. Il duo è composto da Benedetto Schilirò alla chitarra e da Fabio Fiorini alla voce.

La rassegna è promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

La Sala Oriani è in via Cadorna 14.

Ingresso libero. Obbligatorio il Green pass rafforzato.