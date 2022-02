Lo spettacolo di burattini “Super Eroi da Commedia” debutta al Walter Chiari di Cervia

Domenica 6 febbraio la compagnia Lagrù di Fermo debutta con lo spettacolo di burattini “Super Eroi da Commedia”, alle ore 16.00, al Teatro Walter Chiari di Cervia. La vita nella città di Puppet City scorre tranquilla fino a quando non irrompe in scena un nuovo supercattivo che vuole distruggerla. Un occhio bendato, un cappello a cilindro, una giacca viola sono gli unici segni di riconoscimento.

Nessuno sa chi sia, per questo è stato soprannominato Mister X. Il sindaco Crunch chiama a raccolta tutti i supereroi che però in men che non si dica vengono sconfitti dalle straordinarie abilità di Mister X. L’ultima possibilità è di affidarsi ad un gruppo strampalato di burattini mascherati dalle capacità discutibili. Arlecchino “Burattino Invisibile…ma non troppo”, Sandrone “Puzzette Soporifere”, Pulcinella “Bastonatore folle” e Mengone “Testa di Ferro”.

Riusciranno a sconfiggere il terribile nemico e ha riportare la pace nel mondo dei burattini? Lo spettacolo trae spunto dalla ricca letteratura supereroistica e ne ribalta le caratteristiche in chaive comica.I superpoteri dei burattini non sono efficaci come quelli dei supereroi da fumetto, anzi , causano disastri a non finire. Il ritmo frenetico accompagna l’azione tra gag e situazioni assurde in un vortice continuo di risate.