“Caffè”, il nuovo singolo della band ravennate Rey Jacks totalizza 100.000 visualizzazioni dal 14 gennaio

“Caffè” è il nuovo singolo dei Rey Jacks uscito il 14 gennaio. Si tratta del primo brano in italiano che segue il precedente lavoro di 7 brani della band di Ravenna. Il brano “Caffè” è stato presentato in anteprima al Teatro Ariston di Sanremo per il Sanremo Trend Festival 2021.

I Rey Jacks sono Alessandro alla voce (proveniente da Forlì), Michele alla chitarra (Faenza), Alessandro al basso (Ravenna) e alla batteria Luca (Ravenna). L’anno è il 2017, e la carenza di nuovi stimoli sulla scena musicale spinge i ragazzi a scongelare le chitarre e a dire la loro. La ricetta si crea mescolando rock, pop, interpretando il tutto però in modo personale e moderno.

Il risultato emerge tra gennaio e febbraio 2018 quando la band registra due singoli. Il primo estratto è Back to Dawning Lights (Ritorno alle Origini) a cui segue Stars, per il quale viene girato il primo videoclip.

Fortemente influenzati dal classic rock made in USA e UK, a giugno 2019 i Rey Jacks completano il primo EP, di cui entrambi i singoli ne fanno parte.

​Durante il lockdown 2020, nuove idee spingono la band a comporre nuovi brani e ad orientarsi verso nuove sonorità. Presentando il nuovo singolo in occasione del Sanremo Rock al Teatro Ariston di Sanremo, “Caffè”.