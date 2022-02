Il Re del Liscio Raoul Casadei dimenticato dal Festival di Sanremo, il duro sfogo della figlia Mirna: “Offesi gli italiani legati alla propria terra”

Nelle cinque giornate del Festival di Sanremo 2022, vinto da Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”, il nome del compianto Raoul Casadei (deceduto il 13 marzo 2021) non è stato citato e/o ricordato. Una ‘svista’ che i figli Mirko e Mirna non hanno proprio digerito, intervenendo tramite social senza peli sulla lingua. E dire che di occasioni ce ne sarebbero state, a partire dalla serata dedicata alle cover per arrivare ai tanti omaggi disseminati soprattutto nella puntata conclusiva della kermesse.

Mirko, cantante, musicista pop-folk italiano nonché leader dell’Orchestra Casadei ha postato su facebook un video contenente diverse sue interpretazioni dei classici del padre, commentando: “Visto che il Festival di Sanremo non ha ricordato il Re del Liscio Raoul Casadei lo faccio io con alcune delle sue più belle canzoni”.

Decisamente meno diplomatica Mirna (consulente d’immagine molto stimata) che sempre sul social biancoazzurro ha scritto: “Non avrei voluto fare polemica, perché non amo le polemiche, ma visto che il giornalista Roberto Chiesa ha sollevato la questione non posso restare in silenzio.

Ho seguito tutte le serate di Sanremo, come faccio ogni anno, ma quest’anno aspettavo di sentire il suo nome, non dico una cover, non chiedo tanto, sarebbe bastato anche solo un applauso, un omaggio, una parola. Ad ogni puntata ero sempre più delusa, incredula e triste.

Raoul è stato e sarà sempre un artista e un uomo amatissimo dalla gente, da tutta l’Italia, dagli italiani di tutte le regioni, delle città e dei più piccoli paesini, di tutti i ceti sociali, dagli italiani emigrati all’estero, dagli addetti lavori, dalla stampa, da tutti. Al di là dei gusti musicali. È una questione umana e culturale.

Come hanno detto Marco Mengoni e Filippo Scotti, se hai una tastiera puoi dire quello che ti pare, ma non puoi dire “quel ca**o che ti pare”. C’è un limite. Allo stesso modo se hai in mano il potere puoi decidere quello che ti pare, ma non puoi decidere “quel ca**o che ti pare”. C’è un limite. Mi dispiace Festival di Sanremo e Amadeus, ma stavolta avete pestato una cacca, che non ha deluso solo me e probabilmente la mia famiglia, ma ha offeso gli italiani, legati alla loro terra, alle loro radici e alle tradizioni”.