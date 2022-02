Bagnacavallo, per il Cinema Ritrovato – Classici restaurati in prima visione, il 9 febbraio “Italia K2. Riprese di Mario Fantin”

La rassegna Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo ritorna mercoledì 9 febbraio con “Italia K2. Riprese di Mario Fantin” per il Cinema Ritrovato – Classici restaurati in prima visione, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e la sezione del Cai di Lugo.

Il montaggio del film è stato realizzato nel 2021 a partire dalle riprese di Mario Fantin per il documentario “Italia K2” di Marcello Baldi del 1955, che narrava della conquista del K2, seconda vetta al mondo, da parte della spedizione di Ardito Desio. “Italia K2” di Baldi è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con il Centro di Cinematografia e Cineteca del Club Alpino Italiano.

Il film del fine settimana 11-13 febbraio sarà invece “Una famiglia vincente – King Richard” di Reinaldo Marcus Green, con Will Smith che interpreta Richard Williams, padre delle celeberrime tenniste Serena e Venus.

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari). Le proiezioni iniziano alle 21.