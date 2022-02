Un concerto benefico in favore del reparto pediatria ospedale di Ravenna al Teatro Alighieri

È stato presentato nella mattina del 7 febbraio alla sala Convegni Triossi dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, l’evento concerto benefico che si terrà l’11 febbraio alle ore 20.00, al Teatro Alighieri. Si tratta di una collaborazione a favore dell’Ospedale ravennate ‘Santa Maria delle Croci’ da parte di Emagiosef, all’anagrafe Beppe Aurilia, regista e cantante che, tramite le numerose iniziative di cui è stato promotore, ha abituato il pubblico ravennate a performances dall’atmosfera coinvolgente e dall’alto livello artistico.

E non saranno solo l’arte e la musica le protagoniste del concerto in programma venerdì 11 febbraio al Teatro Alighieri di Ravenna.

L’intento di Aurilia è infatti quello di portare sul palco i rappresentanti dei diversi ambiti del nostro territorio, in primis appunto la Sanità che, in occasione della serata, verrà rappresentata dai medici della Direzione Sanitaria e dal Dottor Federico Marchetti, primario del Reparto di Pediatria del ‘Santa Maria delle Croci’. Ed è proprio a sostegno di progetti di umanizzazione delle cure pediatriche che verrà devoluto il ricavato dell’evento, che sarà un’occasione per poter nuovamente apprezzare i ritmi rap e trap di Emagiosef, ma anche e soprattutto le canzoni del suo nuovo album, “La mia vita è un luna park”, prodotto dalla casa discografica milanese Top Records. Sul palco il cantante sarà accompagnato da una band composta da musicisti talentuosi, la Freestyle Band e da danzatori che si esibiranno in coreografie di Serena Aurilia. Emagiosef ha poi voluto coinvolgere anche gli istituti scolastici ravennati per stimolare i più giovani a tornare a teatro ed a riprendere un’idea di normalità ovviamente interrotta dalla pandemia. E ci sarà anche una rappresentanza dello sport coi ragazzi della Boxe Edera di Ravenna.

L’evento vuole quindi essere sia un momento artistico che coinvolga istituzioni (gode del patrocinio dell’Ausl Romagna e dell’Assessorato alla Cultura) e cittadinanza, sia un momento di dialogo trasversale tra molteplici realtà. In questo senso è importante il sostegno economico che parecchi imprenditori e ristoratori hanno scelto di dare, nonostante il periodo storico impegnativo: nh Hotel, Ti&Ge Parrucchieri, l’agente immobiliare Stefania Pirazzini, il negozio Salvagente Outlet 2, le ditte TBT e Baiocchi Dolciumi, i ristoranti “Cà di Claudio” e “La Corte”, il Toto Beach Bar di Marina di Ravenna.

Un ringraziamento va anche a tutti quei professionisti (fonici, fotografi, grafici, ecc) che hanno prestato le loro competenze in nome di un progetto benefico. Presentano la serata l’attrice e scrittrice Francesca Viola Mazzoni e lo speaker Cico.

“Un grazie particolare – ha aggiunto il Direttore dell’U.O. Pediatria- anche perché in una giornata speciale come quella dell’11 febbraio prossimo, dedicata sia alla ripresa degli spettacoli che ai ragazzi che tanto stanno soffrendo dall’inizio della pandemia, restera’ granitico il messaggio per loro stessi di vicinanza e solidarieta’. Tutto quello arriverà dalla generosità di Aurilia e di coloro che parteciperanno all’evento benefico, permettera’ alla Pediatria di sostenere progetti sia di musicoterapia che di pet-terapy. Ritengo che l’arte donata dagli artisti e la musica da sempre siano ponte di comunione fra le generazioni e fonte di rigenerazione per lo spirito, anche’esso motore di risposta nelle cure”.

Anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia, ha espresso soddisfazione per l’evento, sottolineando che si tratta di un’ennesima iniziativa avviata a sostegno dell’ospedale e dei professionisti che vi lavorano, riconoscendo il valore e la capacità di queste iniziative, di tenere adese le realtà’ locali nelle loro espressioni di solidarietà’ e progetti, che sottolineano importanti valori etici.