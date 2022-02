A Ravenna si festeggia San Valentino con ingressi gratuiti ai musei

Per festeggiare insieme alla comunità il ritorno della tavola di Galla Placidia in città l’accesso al Museo Nazionale di Ravenna sarà gratuito per tutti i visitatori dal 15 al 18 febbraio 2022.

I visitatori del museo, oltre ai percorsi recentemente riallestiti, potranno visitare in anteprima le prime due sale della nuova sezione dedicata alla pittura dove spiccano i prestigiosi dipinti un tempo nella chiesa di San Giovanni Evangelista: tra questi la Pala Rondinelli, in prestito a lungo termine dalla Pinacoteca di Brera, rappresentante “San Giovanni Evangelista appare a Galla Placidia”.

Il dipinto di Nicolò Rondinelli raffigura la leggenda molto nota ai ravennati, che ha per protagonista l’augusta Galla Placidia, il santo Barbaziano e San Giovanni, magistralmente resi dai colori vibranti e dalla raffinatezza dei particolari. L’opera, già presentata alla stampa e alle autorità il 20 gennaio scorso, è rientrata a Ravenna grazie al progetto del Ministero della Cultura “100 opere tornano a casa”: l’accesso alla sala sarà contingentato per assicurare il mantenimento degli standard microclimatici.

Bisognerà attendere la primavera per l’inaugurazione dell’allestimento restante che prevede altre due sale di pittura, dal XVI al XVIII secolo, due sale di esposizione per le ceramiche, da collezione e da scavo, e la sala delle devozioni.

Anche negli altri siti ravennati afferenti la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna sono previste delle giornate ad accesso gratuito in occasione della settimana di San Valentino.

Di seguito il calendario e gli orari di apertura al pubblico:

Museo Nazionale di Ravenna

Lunedì 14 chiuso

Martedì 15 ACCESSO GRATUITO 8.30 – 19.30

Mercoledì 16 ACCESSO GRATUITO 14 – 19.30

Giovedì 17 ACCESSO GRATUITO 8.30 – 19.30

Venerdì 18 ACCESSO GRATUITO 8.30 – 19.30

Sabato 19 8.30 – 14

Domenica 20 8.30 – 19.30

Battistero degli Ariani

Da Lunedì 14 a Giovedì 17 ACCESSO GRATUITO 9.00 – 12.00

Venerdì 18 9.00 – 12.00

Sabato 19 e DOMENICA 20 9.00 – 12.00 e ore 14.00 – 17.00

Basilica di Sant’Apollinare in Classe

Da Lunedì 14 a Giovedì 17 ACCESSO GRATUITO 8.30 – 19.30

Venerdì 18 e sabato 19 8.30 – 19.30

Domenica 20 13.30 – 19.30

Mausoleo di Teodorico

Da Lunedì 14 a Giovedì 17 ACCESSO GRATUITO 8.30 – 13.30

Da Venerdì 18 a Domenica 20 8.30 – 16.30

Sabato 19 e 9.00 – 12.00 e ore 14.00 – 17.00

Palazzo di Teodorico

Lunedì 14 ACCESSO GRATUITO 8.30 – 13.00