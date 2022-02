Bagnacavallo. Pubblicato il bando per contributi alle associazioni culturali

È pubblicato il bando 2022 per la concessione di contributi economici a favore delle associazioni operanti in ambito culturale sul territorio comunale di Bagnacavallo. L’Amministrazione bagnacavallese ha stanziato un budget totale di 20.000 euro per sostenere le progettualità del ricco tessuto associativo cittadino.

Le domande di contributo potranno essere presentate entro le 13 del 14 marzo. Gli ambiti di intervento individuati sono: promozione culturale, valorizzazione dei beni culturali, ambientali e delle tradizioni locali, sviluppo turistico, promozione di politiche di pari opportunità, difesa dei diritti umani e valorizzazione della cultura della pace, della memoria e della solidarietà e promozione di rapporti internazionali. In fase di valutazione, i progetti potranno godere di una specifica premialità nel caso in cui si ispirino al tematismo individuato dall’Area Cultura, Comunicazione e Partecipazione per la programmazione culturale 2022 ovvero “Il paesaggio”.

“Grazie a questo bando negli ultimi due anni abbiamo sostenuto decine di progetti di grande valore, che hanno saputo arricchire la proposta culturale della nostra città e affiancare le iniziative portate avanti direttamente dal Comune – commenta l’assessora alla Cultura Monica Poletti. – Consideriamo un valore aggiunto che la progettazione delle nostre istituzioni culturali e quella delle associazioni procedano in sinergia. Entro la fine di marzo saremo così in grado di tracciare un quadro di quella che sarà la programmazione culturale a Bagnacavallo nel 2022, che possiamo già anticipare sarà dedicata a un nuovo ciclo triennale ispirato al tema del paesaggio”.

“Le nostre numerose associazioni sono molto vitali e creative – aggiunge l’assessora all’Associazionismo Ada Sangiorgi. – Il loro apporto è preziosissimo per comporre una proposta culturale che spazia fra i più diversi linguaggi e sa intercettare un consistente numero di volontari che partecipando alla progettazione diventano non soltanto spettatori ma attori della vita culturale del capoluogo e delle frazioni”.

L’avviso del bando e il modulo per presentare domanda sono disponibili nella home page del sito istituzionale www.comune.bagnacavallo.ra.it.