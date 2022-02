A “Spirito e Materia” si parla di Bagnacavallo al tempo di Dante

Ritorna domenica 13 febbraio alle 15 con un nuovo appuntamento “Spirito e Materia”, XXII rassegna di parole e musica a cura della Pro Loco che si tiene presso la Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo.

La parte dedicata alle parole avrà per titolo “Bagnacavallo ai tempi di Dante” e come relatrice Patrizia Carroli della Biblioteca e archivio storico comunale “G. Taroni”: una chiacchierata storica attraverso la quale si delineerà la fisionomia della città nel Basso Medioevo: dall’urbanistica alle attività produttive, dall’organizzazione sociale alle denunce per i reati commessi, partendo dallo studio dei documenti pergamenacei conservati in archivio.

La parte dedicata alle sette note sarà invece in compagnia di Joel Cangini & Giogala con “Emozioni in musica”. Infine, per la “materia” concluderà il pomeriggio una degustazione di prodotti del territorio e di vini del Consorzio “Il Bagnacavallo”.

La rassegna è promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. La Sala Oriani è in via Cadorna 14. Ingresso libero. Obbligatorio il Green pass rafforzato.