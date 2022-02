Doppia inaugurazione al Dart di Lavezzola con “I libri d’artiste” e “Emozione e simbolo”

Sabato 12 febbraio alle 16 al centro culturale Dart di Lavezzola, in via Bastia 96, ci sarà una doppia inaugurazione, con la mostra «I libri d’artiste, ovvero: l’arte di fare libri al femminile» e la personale di Mauro Malafronte intitolata «Emozione e simbolo».

«I libri d’artiste», a cura di Lamberto Caravita, consiste in una esposizione che raccoglie opere di 31 artiste presenti negli archivi del museo del libro d’artista Caba (Conselice Art Book Archive). Espongono Andreina Argiolas, Paola Babini, Patrizia Battaglia, Rosetta Berardi, Luisa Bergamini, Nedda Bonini, Anna Boschi, Mirella Buosi, Mirta Caccaro, Angela Caporaso, Barbara Cappello, Giovanna Caputo, Maria Teresa Cazzaro, Carmela Corsitto, Eleonora Cumer, Maria Credidio, Adolfina De Stefani, Laura Di Fazio, Federica Felloni, Lia Garavini, Benedetta Jandolo, Adriana Langtry, Nadia Magnabosco, Marilde Magni, Denise Mingardi, Virginia Milici, Antonella Prota Giurleo, Rosella Quintini, Rossella Ricci, Ina Ripari, Lucia Spagnuolo.

L’esposizione è affiancata da una personale di Federica Felloni intitolata «Matriosca» e si colloca all’interno del calendario di iniziative rivolte alla giornata internazionale della donna dell’8 marzo. Durante la mostra sarà esposta una coperta realizzata dalle tante donne che hanno partecipato al progetto «Di filo in filo» promosso dall’associazione «Caffè delle ragazze» di Conselice nel 2016. Il progetto, che è proseguito negli anni fino a oggi, si propone di creare una rete di donne che, lavorando all’uncinetto, si incontrano ed escono dell’isolamento e dalla solitudine offrendo solidarietà, vicinanza e forza.

Al primo piano è allestita invece la mostra pittorica di Mauro Malafronte, curata da Aldo Savini. Mauro Malafronte nasce a Finale Emilia nel 1966. Autodidatta si avvicina alla pittura ispirandosi alle correnti americane degli anni ’50. Dall’action painting all’espressionismo astratto americano. Inizia reinterpretando il linguaggio di queste correnti, plasmandolo in base alle sue emozioni. Ha già realizzato diverse mostre personali e partecipato a diverse collettive internazionali. La stampa lo descrive in modo lusinghiero definendo proprio come artista dell’anima.

Le mostre sono a ingresso libero, con green pass rafforzato. Saranno visitabili il sabato 19, 26 febbraio e 5 e 12 marzo; domenica 13, 20 e 27 febbraio e 6 marzo; martedì 15 e 22 febbraio e 1 e 8 marzo, sempre dalle 15 alle 18. Per ulteriori informazioni e prenotazioni scrivere a dart@coimune.conselice.ra.it, oppure chiamare lo 0545 986930.

Le iniziative sono organizzate dagli assessorati alla Cultura e alle Pari opportunità del Comune di Conselice.