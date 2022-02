“Emozioni”: mostra personale di Emanuele Favalli a Russi

Sabato 12 febbraio alle 17 presso sala Punto InComune, in piazza Farini 34 a Russi, verrà inaugurata l’esposizione personale dell’artista dell’Associazione Culturale “Artej – Ritagli d’Arte” Emanuele Favalli dal titolo “Emozioni”. L’esposizione sarà visitabile fino al 6 marzo 2022 il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

Classe 1980, Emanuele Favalli, si è diplomato presso I’Istituto Statale d’Arte “G. Severini” di Ravenna.

Da alcuni anni frequenta i corsi di ceramica presso la Scuola d’Arte Comunale “B. Ramenghi” di Bagnacavallo con le ottime insegnanti Fosca Boggi e Giulia Longanesi. In seguito ha iniziato a partecipare ad alcune mostre collettive. Attualmente nelle sue opere si esprime in forme indefinite con inserti di volti stilizzati. E’ iscritto alla Associazione ARTEJ di Russi.

Di pari passo ha sentito nascere in lui un forte interesse per la fotografia, si è iscritto a due circoli fotografici di Ravenna, ha partecipato a concorsi ed ha ottenuto in breve le prime onorificenze internazionali dalla FIAP (Federation International de l’Art Photografique). Nei suoi viaggi ama realizzare immagini che mettono in contatto il popolo con la realtà e la natura del luogo.