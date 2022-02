Mostra Il cammino dell’eroe Dante, Alice e altri viaggiatori: previste due visite guidate rivolte a tutti 

Quest’oggi, sabato 12 febbraio, nell’ambito della mostra Il cammino dell’eroe. Dante, Alice e altri viaggiatori, allestita nel Corridoio grande della Classense, si svolgerà l’iniziativa “Un sabato con l’eroe”, che prevede due visite guidate su prenotazione, rivolte a tutti, alle 16.30 e alle 17.30.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata scrivendo a segreteriaclas@comune.ravenna.it o telefonano allo 0544.482116.

Sabato 19 febbraio invece sono previste visite guidate e letture per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni.

La mostra, a cura di Daniela Poggiali, è aperta fino al 26 febbraio e può essere visitata nelle giornate da martedì a sabato, dalle 9 alle 19; chiusa la domenica, lunedì e festivi.

Il tema

Un viaggio porta sempre con sé qualche cambiamento, modulandosi su ritmi diversi da quelli abituali e costringendo all’osservazione e alla riflessione: la mostra prende in considerazione alcuni viaggi letterari che si sviluppano a partire da una situazione iniziale del protagonista sconvolta per accadimenti straordinari e risolta attraverso un percorso di trasformazione. Il cammino degli eroi e delle eroine, spesso difficoltoso e pieno di insidie, sancisce anche la redenzione e la crescita emotiva dei personaggi. Ambientazioni e situazioni tipiche di questo tipo di intreccio narrativo sono riscontrabili nella Commedia dantesca, come in romanzi, racconti e fiabe tra i più famosi della tradizione occidentale. I libri e le illustrazioni in esposizione raccontano il fantastico cammino di Dante verso la salvezza e i viaggi avventurosi di tanti personaggi che ci fanno compagnia fin dall’infanzia.

Ingresso consentito con green pass rafforzato e mascherina FFP2 per accedere agli eventi.