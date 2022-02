Cervia, 11° compleanno dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana nel segno dell’amore

Si è svolta, ieri sera, la speciale serata per l’11° compleanno dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana istituita proprio nel giorno di San Valentino il 14 febbraio del 2011, che da allora continua la sua opera nel territorio cervese. È stata un’opportunità sia per una ripartenza della vita associativa, che per stare insieme tra parole e musica in una serata con la poesia dedicata all’amore.

Le poesie sono state lette con la voce narrante da Lorenzo Pieri che ha concluso la serata decantando Dante con una lettura parziale del canto dantesco di Paolo e Francesca, che tocca sempre il cuore degli innamorati. Le poesie scelte per la serata, sono state quelle di Eleonora Casadei, Ennio Belleffi, Marina Modesti, Rita Ricchi, Simona Rossi e Beppe Grilli.

Mentre nella seconda parte della serata, è stato dato spazio e risalto alle poesie dei primi classificati al 7° concorso SCRIVILE 2021, un ulteriore motivo per dare valore aggiunto al concorso stesso e gratificare i partecipanti che si sono confrontati. Queste le poesie e i titoli: 1^ classificata “La salina” di Valter Salvi; 2^ classificata “Pro memoria per Lulu” di Hedda Forlivesi; 3^ classificata “Mamma! Ti vedo!” di Luigi Rusticali. La lettura di Radames Garoia ha concluso con la poesia in dialetto romagnolo “Incanto” di Bruno Zannoni, classificatasi al primo posto nel concorso. Radames, cultore del dialetto romagnolo, ha colto l’occasione, per presentare la rassegna culturale per non dimenticare le tradizioni romagnole “al seri de dialet e dal robi ‘d Rumagna” che si svolgeranno nei 4 mercoledì di aprile sempre al centro sociale di Pisignano Cannuzzo.

L’ingresso ad offerta libera è stato interamente devoluto e consegnato al termine della serata alla cooperativa San Vitale per il progetto “Ikebana”.