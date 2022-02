Il Teatro Rasi di Ravenna riapre dopo 7 mesi di lavori di ristrutturazione, con due giorni dedicati al “farsi luogo”

Dopo soli sette mesi dall’inizio dei lavori di ristrutturazione (realizzati grazie a un bando della Regione Emilia-Romagna e al contributo del Comune di Ravenna), il Teatro Rasi – il secondo teatro di Ravenna – riapre, consegnando alla città un teatro rinnovato, di “dimensione europea”. La riapertura al pubblico è affidata a due giornate di incontri, proiezioni e spettacoli, “nel segno di quel farsi luogo che fa del teatro un luogo privilegiato della relazione e dell’incontro con l’altro e che costruisce il suo spazio e il suo tempo nella condivisione a partire da quelle radici antiche, non sostituibili, del coro-polis” si legge in una nota di Ravenna Teatro.

LA DUE GIORNI DI RIAPERTURA

Venerdì 18 febbraio ore 21.00 – per La Stagione dei Teatri PIANURA di e con Marco Belpoliti, regia Marco Martinelli. Una produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro (prima nazionale). Che cos’è una pianura? Che cos’è, in particolare, la pianura italiana per eccellenza, quella Padana? È un territorio, uno spazio geografico, certo. Ma se a disegnarne la mappa è un intellettuale a cuore aperto, che in quelle terre ci è nato, la pianura diventa anche luogo dell’anima, condizione esistenziale, traccia indelebile. A partire dal suo libro omonimo Marco Belpoliti conduce il pubblico teatrale in quel paesaggio di terra e di volti, di immaginazioni e di storie, tra nebbia, memoria, letteratura e orizzonti.

Sabato 19 febbraio ore 11.30 – UNA CITTÀ È I SUOI TEATRI. Politiche culturali e spazi di creazione. Intervengono Alessandro Argnani condirettore di Ravenna Teatro, Elena Di Gioia Delegata del Sindaco alla Cultura di Bologna e Città Metropolitana, Fabio Sbaraglia Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, Paolo Verri Manager Culturale. Ingresso libero.

Sabato 19 febbraio ore 18.00 – Marco Martinelli legge FARSI LUOGO. Varco al teatro in 101 movimenti (Cue Press, 2015). A seguire ULISSE XXVI un film di Marco Martinelli, voce e figura Ermanna Montanari, ideazione Marco Martinelli, Ermanna Montanari, produzione Ravenna Teatro/Teatro delle Albe con il contributo di ADI – Associazione degli Italianisti in collaborazione con Antropotopia con il supporto di Comune di Ravenna, Viva Dante Ravenna 2020-2021, Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura (2021, 16′). Farsi luogo+Ulisse XXVI ingresso libero con prenotazione.

Sabato 19 febbraio ore 21.00 – per La Stagione dei Teatri replica dello spettacolo PIANURA di e con Marco Belpoliti, regia Marco Martinelli.