“Made in New York” Keith Haring e Paolo Buggiani, la vera origine della Street Art. Una importante mostra a Cervia dall’11 marzo

“Made in New York” Keith Haring (subway drawings) e Paolo Buggiani – La vera origine della Street Art, è una mostra curata da Gianluca Marziani e Stefano Antonelli, patrocinata dal Comune di Cervia con la produzione e l’organizzazione di MetaMorfosi Eventi, in collaborazione con FPWS artist hub e Workshop Events, che sarà aperta l’11 marzo prossimo negli spazi del Magazzino del Sale Torre di Cervia. La mostra racconta l’incontro tra due artisti che si

conobbero e collaborarono nella New York dei primi anni Ottanta, in quel cortocircuito che mescolava ambientazioni urbane a sperimentazione artistica.

Fu proprio a New York, infatti, che Buggiani conobbe Keith Haring (Reading, 4 maggio 1958 – New York, 16 febbraio 1990) e, percependone genialità e talento, cominciò a staccare dai muri e conservare una cinquantina di subway drawings, le prime opere in gessetto realizzate da Haring sulle affissioni nere che coprivano le pubblicità scadute nei sotterranei della metropolitana newyorkese. Haring agiva in rapida sequenza, contro il volere delle guardie o sotto gli occhi dei passanti, scivolando via un attimo dopo l’esecuzione. I suoi motivi erano semplici ma unici e in breve sarebbero diventati il prologo di una rivoluzione creativa. Tutto è davvero partito nei sotterranei di New York, dal sottosuolo verso l’Olimpo dei musei e delle grandi gallerie.

La mostra presenta circa 20 opere originali di Keith Haring, realizzate sui muri della metropolitana tra il 1981 e il 1983, salvate e conservate da Paolo Buggiani, il primo ad intuire la potenza al presente ma anche il potenziale futuro di quel folletto geniale. A riprova della loro amicizia, un prezioso disegno di Haring ci mostra un uomo con le ali e una dedica: FOR PAOLO. Da quel momento, il personaggio volante di Buggiani sarebbe diventato uno dei soggetti pittorici del genio di Kutztown, dove la famiglia di Haring si trasferì a vivere subito dopo la nascita.

Oltre alle subway drawings originali di Haring, la mostra presenta un’ampia sezione di opere di Paolo Buggiani, il primo a captare il portato dell’azione urbana come fenomeno sociale e linguistico. Negli imponenti spazi del Magazzino Torre di Cervia vedremo decine di fotografie che documentano le sue performance e le sue installazioni a New York; in mostra oltre 30 pezzi di Paolo Buggiani sui suoi progetti a New York, un documento unico per attraversare simbolicamente la città e tracciare la mappa di azioni e opere ormai estinte.

In occasione della mostra Paolo Buggiani allestirà le sue personalissime sculture: sono gli animali in lamiera leggera, coccodrilli, serpenti e altri rettili, che prenderanno vita nei grandi spazi degli ex depositi del sale di Cervia. Una sorpresa per la città che verrà svelata in occasione dell’apertura, sarà l’allestimento in esterno di alcuni dei suoi coccodrilli. Per finire il Minotauro e Icaro, due corpi mitologici che hanno attraversato New York e altre città del mondo, giungendo oggi dentro il centro espositivo, nel luogo che certifica il valore storico di un’idea vincente.

«Il Comune di Cervia continua ad investire nella cultura, con un accordo triennale, per arricchire l’offerta turistica della nostra città – dichiarano il Sindaco Massimo Medri e l’Assessore alla Cultura Cesare Zavatta. – Vi è sempre più la richiesta da parte dei turisti di una vacanza che vada oltre il balneare, che sia esperienziale e ricca di offerte. Per questo abbiamo pensato di ampliare la proposta culturale. Siamo quindi onorati di aver concluso questo importante accordo triennale con la società MetaMorfosi Eventi, che porterà dal 2022 al 2024 importanti mostre nella nostra città. “Made in New York. Keith Haring” è una mostra di grande rilievo sulle origini della Street Art e che si svolgerà in un luogo simbolo come il

Magazzino del Sale Torre. Inoltre, questa esposizione straordinaria, che durerà quasi tre mesi, è un ulteriore conferma che l’arte e la cultura per Cervia sono valori fondamentali e irrinunciabile per la crescita di questo territorio. Ringrazio Gianluca Marziani e Stefano Antonelli curatori della mostra, la società MetaMorfosi Eventi e la preziosa collaborazione di FPWS artist hub e Workshop Events».

Anche Pietro Folena, Presidente dell’Associazione MetaMorfosi sottolinea la suggestiva bellezza del Magazzino del Sale Torre, simbolo della storia della città, come sede della prima mostra in programma. «Siamo davvero lieti che un luogo così evocativo e rappresentativo della città e dei suoi abitanti, accolga una mostra dedicata alla street art e in particolare a due artisti, Keith Haring e Paolo Buggiani, che seppero così ben incarnare le istanze innovative di un’epoca. Ed è con grande soddisfazione che ci apprestiamo ad inaugurare questa collaborazione triennale con la città di Cervia – sottolinea Folena – certi di poter apportare un contributo stimolante alla produzione culturale di una città già ricca di attrattive e di potenzialità turistiche».

Made in New York

Keith Haring (subway drawings) Paolo Buggiani e la vera origine della street art

Cervia – Magazzino del Sale Torre

11 marzo – 5 giugno 2022