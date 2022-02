Nella settimana di San Valentino accesso gratuito al Museo Nazionale di Ravenna e in altri siti

Nella settimana di San Valentino il Museo Nazionale di Ravenna prevede una promozione con accesso gratuito. Si possono visitare in anteprima la sale I e II della nuova sezione dedicata alla pittura, dove spiccano i prestigiosi dipinti un tempo nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Tra questi la regina è naturalmente la Pala Rondinelli, in prestito a lungo termine dalla Pinacoteca di Brera, rappresentante “San Giovanni Evangelista appare a Galla Placidia”.

L’opera, magistrale rappresentazione della leggenda molto nota ai ravennati, è rientrata a Ravenna grazie al progetto del Ministero della Cultura “100 opere tornano a casa”. L’accesso alla sala sarà contingentato per assicurare il mantenimento degli standard microclimatici. Accesso gratuito dal 15 al 18 febbraio. Le sale resteranno aperte anche nel weekend, con tariffa di accesso standard.

Orari di apertura al pubblico del Museo Nazionale di Ravenna (lunedì 14 turno di chiusura)

ACCESSO GRATUITO

Martedì 15 febbraio > 8.30 – 19.30

Mercoledì 16 febbraio > 14 – 19.30

Giovedì 17 febbraio > 8.30 – 19.30

Venerdì 18 febbraio > 8.30 – 19.30

Accesso a pagamento sabato 19 > 8.30 – 14 e domenica 20 > 8.30 – 19.30. Domenica 20 febbraio, ore 16.30 ritorna DoPo Vieni al Museo! > María sueños e i reperti d’Egitto | Una fiaba per parlare di: magia. Laboratorio: costruiamo un amuleto egizio! Incontri e laboratori creativi per bambini e ragazzi dai 7 anni. Prenotazione via mail: drm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it Ingresso gratis per tutti i bambini (under 17); abbonamento annuale al museo per adulti: euro 10

Anche negli altri siti ravennati afferenti la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna sono previste delle giornate ad accesso gratuito in occasione della settimana di San Valentino.

Battistero degli Ariani – ACCESSO GRATUITO da lunedì 14 a giovedì 17 dalle 9.00 alle 12.00. Venerdì 18 a pagamento dalle 9.00 alle 12.00. Sabato 19 e domenica 20 a pagamento 9.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00.

Basilica di Sant’Apollinare in Classe – ACCESSO GRATUITO da lunedì 14 a giovedì 17 dalle 8.30 alle 19.30. Venerdì 18 e sabato 19 a pagamento 8.30 – 19.30. Domenica 20 a pagamento 13.30 – 19.30.

Mausoleo di Teodorico – ACCESSO GRATUITO da lunedì 14 a giovedì 17 dalle 8.30 alle 13.30. Da Venerdì 18 a Domenica 20 a pagamento 8.30 – 16.30.

Palazzo di Teodorico – ACCESSO GRATUITO lunedì 14 > 8.30 – 13.00

L’ultimo accesso alla biglietteria dei siti è consentito fino a mezz’ora prima dell’orario di chiusura effettivo. Accesso consentito con Super Green Pass e secondo le norme previste per il contenimento del contagio.