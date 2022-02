Bagnacavallo. Al Cinema Palazzo Vecchio il documentario “Ezio Bosso. Le cose che restano”

La rassegna Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo prosegue martedì 15 e mercoledì 16 febbraio dalle 21 con il documentario “Ezio Bosso. Le cose che restano” di Giorgio Verdelli, per La Grande Musica al Cinema. Si tratta del film evento realizzato per entrare nel mondo dell’artista che ha fatto dell’amore per l’arte la sua ragione di vita. Al centro della carriera e dell’esistenza di Ezio Bosso (1971-2020), che è stata quanto di più atipico si possa immaginare, sia per le vicende personali che professionali, c’è sempre stato l’amore per l’arte, vissuta come disciplina e ragione di vita. Nel film il racconto è affidato allo stesso Bosso, attraverso la raccolta e la messa in fila delle sue riflessioni, interviste, pensieri in un flusso di coscienza che si svela e ci fa entrare nel suo mondo, come in un diario.

La settimana cinematografica di Bagnacavallo si concluderà poi con “Scompartimento n.6” di Juho Kuosmanen, Gran Premio della Giuria a Cannes (18, 19 e 20 febbraio).

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari). La rassegna, giunta alla nona edizione, è curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune. Obbligatori Green pass rafforzato e mascherina Ffp2.