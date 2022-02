“Talks Gioia di Ber” al MIC di Faenza: Carlotta Trevisanello parla della produzione del vino in epoca etrusca

Il MIC Faenza continua il viaggio alla scoperta del consumo di vino e acqua attraverso la ceramica attraverso i “Talks Gioia di Ber”.

Il 15 febbraio, alle 16.30, Carlotta Trevisanello del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna parlerà della produzione e trasporto del vino nel delta padano di epoca etrusca in diretta sui canali facebook e youtube del MIC di Faenza.

Il delta padano è un territorio ideale per una ricerca incentrata sullo sviluppo della viticoltura ed il trasporto del vino in epoca preromana: ricco di risorse naturali, ricoperto da boschi e pinete, ha un clima umido favorevole per la vite selvatica. Attraverso le analisi botaniche condotte sul territorio, l’esame dei vasi e dei loro contenuti e l’individuazione di fornaci per la realizzazione di anfore da trasporto, si sta delineando un quadro via via sempre più completo sulla viticultura ed il commercio del vino in area padana.

Calendario delle date successive

IN DIRETTA FACEBOOK E YOUTUBE

24/02 – ore 16,30 – diretta facebook e youtube @micfaenza – Valentina Mazzotti: Il vino e la tavola nel Medioevo e nel Rinascimento

IN PRESENZA

05/03 – ore 16 – Anna Gamberini: Produzione e trasporto del vino nel delta padano di epoca etrusca

19/03 – ore 16 – Giuseppe Sassatelli: Vino ed Eros presso gli Etruschi. Luoghi comuni e conoscenze storiche

26/03 – ore 16 – Valentina Mazzotti: Il vino nel Medioevo tra produzione e consumo

09/04 – ore 16 – Andrea Gaucci: Forma è sostanza. Memoria dell’antico nella produzione contemporanea della ceramica per bere

23/04 – ore 16 – Daniela Lotta: La forma del bere: il design dei recipienti per il vino e per l’acqua nel XX-XXI secolo

Ingresso gratuito. In presenza è richiesto il Super Green Pass e la prenotazione obbligatoria.

Info: 0546697311, info@micfaenza.org