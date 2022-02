Bagnacavallo: il tema del concorso di scrittura in 10 righe di quest’anno sono le nuvole

Dieci righe in tutto, tema la nuvole: da Villanova di Bagnacavallo il Gruppo di lettura della biblioteca, il Consiglio di zona e il Centro sociale il Senato invitano tutte le persone interessate, dedite alla scrittura e non, a inviare entro il 28 febbraio testi, poetici o in prosa, di dieci righe sul tema “Nuvole”, parola che però non dovrà comparire da sola nel titolo.

Gli scritti giunti agli organizzatori saranno oggetto di una lettura prevista a Villanova in primavera con data e luogo ancora da definire. I testi saranno letti in forma anonima, ma chi vorrà leggere personalmente il proprio scritto potrà farlo; dovrà però comunicarlo al momento dell’invio del testo.Tutti i testi pervenuti verranno pubblicati in un libretto.

Nelle edizioni precedenti gli spunti su cui impostare i racconti erano stati i più vari: zanzare, pozzanghere, maiali, tacchi a spillo, giocattoli, lumache, quadro, paura, bicicletta, maschera.Gli scritti, che non dovranno superare le dieci righe (carattere Calibri, corpo 12), vanno inviati entro lunedì 28 febbraio via mail a gruppoletturavilla@gmail.com