Faenza. Parte call nazionale per recuperare immagini e video di 25 anni del MEI

L’invito è rivolto a chiunque abbia scattato immagini, professionali e non, dal 1995 ad oggi ed effettuato riprese video di qualsiasi natura, anche amatoriali. Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, in collaborazione con Fototeca Manfrediana, insieme ai produttori del docufilm sul MEI, in occasione dei 25 anni del marchio, lancia una open call nazionale, regionale e locale per la ricerca e la raccolta di fotografie e immagini in video scattate durante tutte le edizioni passate del MEI, tenutosi a Faenza dal 1997, con due edizioni precedenti come Festival delle Autoproduzioni, fino ad oggi.

La chiamata è rivolta a chiunque abbia scattato immagini e ed effettuato riprese video sia amatoriali che professionali, in qualsiasi formato, nelle edizioni dal 1995 ad oggi.

L’obiettivo è quello di costituire un archivio visivo del MEI attraverso il recupero e la conservazione delle fotografie e la loro valorizzazione come testimonianze preziose della storia e dello sviluppo del più importante evento dedicato alla musica indipendente in Italia e del suo rapporto con Faenza, città che da sempre ospita la manifestazione, e con tutti gli operatori, artisti, band, etichette discografiche, promoter, festival, giornalisti, videomaker, fan e appassionati del settore provenienti da tutta Italia.

Le immagini e i video potranno essere inviati in formato digitale e in wetransfer all’associazione Fototeca Manfrediana sotto forma di donazione all’indirizzo mail dedicato: opencallmei@fototecamanfrediana.it.

I file acquisiti saranno organizzati e conservati in formato digitale dall’Associazione, che provvederà, inoltre, a metterli a disposizione della Mardi Gras, casa di produzione cinematografica bolognese che ha attualmente in produzione un docufilm sui 25 anni del MEI in collaborazione con la Regione Emilia – Romagna.

Agli autori dell’immagini e dei video sarà garantita la proprietà intellettuale dell’immagini e verranno citati come tali in ogni utilizzo delle fotografie e video da loro realizzati.

Per l’invio delle immagini edei video, o per qualsiasi informazione inerente questo progetto, è possibile contattare l’associazione Fototeca Manfrediana all’indirizzo email dedicato opencallmei@fototecamanfrediana.it. Inoltre e’ possibile contattare gli organizzatori del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti alla mail: mei@materialimusicali.it e la produzione cinematografica Mardì Gras alla mail: mardigras.produzioni@gmail.com