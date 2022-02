Alla Casa delle Aie di Cervia una serata di “Cabaret poetico-musicale” dedicata a Giovanni Nadiani

Dopo il successo della prima serata musicale dedicata a “Musical e colonne sonore in concerto”, è in programma il 18 febbraio 2022, alle ore 21, nel teatrino delle AIE, il secondo appuntamento dei Venerdì Culturali, promossi dall’Associazione Culturale Casa delle AIE Cervia.

In programma “Uè guagliò / Ció burděl, serata di Cabaret poetico-musicale dedicato al poeta Giovanni Nadiani”. I testi sono interpretati in napoletano dal poeta e attore Michele Zizzari e in romagnolo dall’attore Ilario Sirri. Musiche di Alessandro Tiozzi (chitarra) e Pierluigi Vicini (al sax.

Alla realizzazione dei Venerdì Culturali collabora attivamente la gestione del Ristorante della Casa delle Aie, che fa capo alla famiglia Battistini. Ogni venerdì vengono presentate delle offerte gastronomiche particolari legate ai piatti della tradizione romagnola.

Per l’ingresso, sia al ristorante che al teatrino delle AIE, è necessario osservare le normative AntiCovid 19 e le sue varianti, con obbligo di Green Pass rafforzato e di mascherina Ffp2.

Giovanni Nadiani (11 marzo 1954 – 27 luglio 2016) è stato narratore, docente e ricercatore universitario, fondatore con Guido Leotta della Casa Editrice Moby Dick e di riviste letterarie come Tratti. Ci ha consegnato in eredità – come persona , uomo di lettere, di cultura e di pensiero – un patrimonio inestimabile e ricco di sfaccettature. Per questo gli viene dedicato un tributo particolare e originale, nel quale i suoi testi e le sue “Storie di Ca-Bar-et” sono interpretati in napoletano dal poeta e attore Michele Zizzari, e naturalmente in romagnolo, dall’attore Ilario Sirri, accompagnati dalle musiche dal vivo di Alessandro Tiozzi e da Piuerluigi Vicini.

Sul palco del Teatrino della Casa delle AIE, Giovanni Nadiani si era esibito con successo nel 2013 e 2014, alcuni anni prima della sua scomparsa.